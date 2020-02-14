Мантуров допустил заказ до 20 SSJ-100 авиакомпанией для Дальнего Востока
Авиакомпания, которую планируют создать специально для перевозок на Дальнем Востоке, может получить около 20 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, эта цифра пока предварительная, она сформировалась после обсуждения с Министерством транспорта и Министерством по развитию Дальнего Востока. Итоговое количество будет зависеть, в том числе, и от того, сколько бортов компания сможет использовать, отметил министр промышленности.
«Для ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация», в нее входит АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое и выпускает SSJ-100. — РБК) это хороший заказ», — сказал Мантуров.
РБК направил запрос в ОАК.
Цены на билеты на дальневосточных направлениях выросли после ухода с рынка «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017 году. Ситуация осложнилась после того, как «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в декабре 2019 года. Компания заявила, что израсходовала госсубсидии на этом направлении.
В конце декабря правительство выступило с предложением создать региональную компанию для перевозок на Дальнем Востоке. Предполагается, что новый перевозчик сможет улучшить транспортную доступность в регионе.