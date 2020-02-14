Мантуров допустил заказ до 20 SSJ-100 авиакомпанией для Дальнего Востока

Для ОАК это будет «хороший заказ» от авиакомпании, которую планируется создать, отметил глава Минпромторга. Предполагается, что перевозчик улучшит транспортную доступность на дальневосточном направлении

Авиакомпания, которую планируют создать специально для перевозок на Дальнем Востоке, может получить около 20 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, эта цифра пока предварительная, она сформировалась после обсуждения с Министерством транспорта и Министерством по развитию Дальнего Востока. Итоговое количество будет зависеть, в том числе, и от того, сколько бортов компания сможет использовать, отметил министр промышленности.

«Для ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация», в нее входит АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое и выпускает SSJ-100. — РБК) это хороший заказ», — сказал Мантуров.

РБК направил запрос в ОАК.



Цены на билеты на дальневосточных направлениях выросли после ухода с рынка «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017 году. Ситуация осложнилась после того, как «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в декабре 2019 года. Компания заявила, что израсходовала госсубсидии на этом направлении.

В конце декабря правительство выступило с предложением создать региональную компанию для перевозок на Дальнем Востоке. Предполагается, что новый перевозчик сможет улучшить транспортную доступность в регионе.