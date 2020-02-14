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Мантуров допустил заказ до 20 SSJ-100 авиакомпанией для Дальнего Востока

Для ОАК это будет «хороший заказ» от авиакомпании, которую планируется создать, отметил глава Минпромторга. Предполагается, что перевозчик улучшит транспортную доступность на дальневосточном направлении
Аэрофлот AFLT ₽119,4 -0,08% Купить

Авиакомпания, которую планируют создать специально для перевозок на Дальнем Востоке, может получить около 20 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, эта цифра пока предварительная, она сформировалась после обсуждения с Министерством транспорта и Министерством по развитию Дальнего Востока. Итоговое количество будет зависеть, в том числе, и от того, сколько бортов компания сможет использовать, отметил министр промышленности.

«Для ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация», в нее входит АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которое и выпускает SSJ-100. — РБК) это хороший заказ», — сказал Мантуров.

РБК направил запрос в ОАК.

Цены на билеты на дальневосточных направлениях выросли после ухода с рынка «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017 году. Ситуация осложнилась после того, как «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в декабре 2019 года. Компания заявила, что израсходовала госсубсидии на этом направлении.

В конце декабря правительство выступило с предложением создать региональную компанию для перевозок на Дальнем Востоке. Предполагается, что новый перевозчик сможет улучшить транспортную доступность в регионе.

В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию новой авиакомпании. В списке поручений уточнялось, что она будет заниматься перевозкой пассажиров и грузов на Дальнем Востоке, в том числе в труднодоступных районах.

В августе 2019 года появилась информация о том, что последний зарубежный эксплуатант (мексиканская Interjet) отказался от использования SSJ-100. В ГСС эту информацию опровергли. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что причина ситуации — в ошибке в стратегии (лайнер оказался в невостребованном сегменте рынка), а также в проблемах с постпродажным обслуживанием и поставкой деталей.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 эксплуатируются несколькими российскими авиакомпаниями, в том числе «Аэрофлотом» и рядом региональных перевозчиков.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Мария Кокорева
Теги: Sukhoi Superjet-100, авиакомпания, Денис Мантуров
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