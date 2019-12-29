«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа с 28 декабря. Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что приостановка связана с полным израсходованием государственных субсидий на авиабилеты по данным направлениям. Продажа билетов будет возобновлена при предоставлении дополнительных госсредств, отметили в компании.

Субсидируемый билет в экономическом классе могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, у которых есть удостоверение многодетной семьи.