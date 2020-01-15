Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 61,43 (+0,02) Quote, 12:16
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 68,37 (-0,05) Quote, 12:16
Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье Общество, 16:27 Кремль объяснил идею Путина о голосовании для изменения Конституции Политика, 16:25 Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Политика, 16:24 «Будем делать одни «Жигули»: автомобилям предсказали подорожание Авто, 16:22 Как учить и мотивировать преподавателей Pro, 16:05 СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье Общество, 16:03 Охранник в Нарьян-Маре сообщил СК детали о входе в детсад убийцы ребенка Общество, 16:00 «Тоттенхэм» объявил о переходе футболиста сборной Португалии Спорт, 15:51 Эксперты объяснили причину использования банками системы Windows 7 Общество, 15:49 «Нафтогаз» заявил о нежелании России до последнего обсуждать транзит газа Экономика, 15:48 Суд удовлетворил жалобу Михалкова на отказ регистрировать «Бесогон» Общество, 15:42 Кудрин назвал идеи Путина «шажком» в сторону парламентской республики Политика, 15:39 Трансляцию послания Путина не удалось провести на главных фасадах Москвы Технологии и медиа, 15:33 Чемпион мира по боксу Беспутин ответил на обвинения в приеме допинга Спорт, 15:31
Политика ,  
0 

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая будет специализироваться на перевозках на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания с правительством, которое прошло 11 декабря 2019 года.

Члены правительства должны предложить свои разработки до 31 января текущего года, говорится в сообщении. Она будет заниматься перевозками пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, отмечается в поручении. Правительству необходимо определить, сколько самолетов потребуется, учитывая их модель и пассажировместимость.

Путин распорядился разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Политика

29 декабря «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на перевозки внутри Дальневосточного округа и на полеты с Дальнего Востока в Центральную Россию. В компании пояснили, что это связано с израсходованием всех государственных субсидий. Там отметили, что готовы возобновить продажи при получении дополнительных госсредств.

Ранее, 11 декабря, Путин поручил проработать вопрос создания сети региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически выгодны для авиакомпаний. При этом перевозчики должны будут продавать билеты по посильной для россиян цене, отмечалось в поручении. В частности, речь шла о Дальнем Востоке, районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

Теги: авиакомпания, поручения президента, Дальний Восток
Материалы по теме
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Общество
Путин пообещал не отменять «плоские» тарифы для полетов на Дальний Восток
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter