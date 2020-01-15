Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая будет специализироваться на перевозках на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания с правительством, которое прошло 11 декабря 2019 года.

Члены правительства должны предложить свои разработки до 31 января текущего года, говорится в сообщении. Она будет заниматься перевозками пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, отмечается в поручении. Правительству необходимо определить, сколько самолетов потребуется, учитывая их модель и пассажировместимость.

29 декабря «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на перевозки внутри Дальневосточного округа и на полеты с Дальнего Востока в Центральную Россию. В компании пояснили, что это связано с израсходованием всех государственных субсидий. Там отметили, что готовы возобновить продажи при получении дополнительных госсредств.

Ранее, 11 декабря, Путин поручил проработать вопрос создания сети региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически выгодны для авиакомпаний. При этом перевозчики должны будут продавать билеты по посильной для россиян цене, отмечалось в поручении. В частности, речь шла о Дальнем Востоке, районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.