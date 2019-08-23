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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах мексиканской компании продать все свои SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. SSJ100 производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — «Гражданские самолеты Сухого».

О том, что авиакомпания планирует продать свой парк SSJ100, «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Минтрансу, менеджер авиапромышленной компании и источники, близкие к ОАК. По словам собеседников издания, это связано с тяжелым финансовым положением авиакомпании.

В парке Interjet 22 самолета SSJ100. Это второй крупнейший эксплуатант этого типа воздушных судов после «Аэрофлота», в воздушном парке которого 49 суперджетов.

В марте о том, что Interjet может отказаться от эксплуатации SSJ100, писал РБК. «Уже давно [хотят отказаться], еще с прошлого лета», — говорил тогда собеседник РБК в российской авиационной промышленности. По его словам, компания столкнулась с проблемой послепродажного обслуживания самолетов и двигателей, а также со слишком долгой поставкой запчастей.

В марте в Interjet РБК сообщили, что, помимо 22 самолетов, которые есть в парке компании, у мексиканского перевозчика контракт на поставку еще шести самолетов с «Гражданскими самолетами Сухого». В компании также заявили, что намерены продолжить эксплуатацию SSJ100.

Два источника «Ведомостей» сообщили, что Interjet хочет продать все свои SSJ100, однако два других источника отмечают. что продать компания сможет только 21 самолет, так как один был пущен на запчасти и уже не подлежит восстановлению.

Один из них утверждает, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить. Еще один уверяет, что продадут столько, сколько получится. Производитель самолетов, «Гражданские самолеты Сухого», помогает авиакомпании в поиске покупателей, утверждают два собеседника газеты.

«Речь не идет об отказе от самолетов SSJ100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании. Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ100 в мексиканской Interjet — результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны», — сообщили РБК в «Гражданских самолетах Сухого».

Теги: SSJ 100, Interjet
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