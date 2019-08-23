СМИ узнали о планах мексиканской компании продать все свои SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. SSJ100 производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — «Гражданские самолеты Сухого».

О том, что авиакомпания планирует продать свой парк SSJ100, «Ведомостям» рассказали человек, близкий к Минтрансу, менеджер авиапромышленной компании и источники, близкие к ОАК. По словам собеседников издания, это связано с тяжелым финансовым положением авиакомпании.

В парке Interjet 22 самолета SSJ100. Это второй крупнейший эксплуатант этого типа воздушных судов после «Аэрофлота», в воздушном парке которого 49 суперджетов.

В марте о том, что Interjet может отказаться от эксплуатации SSJ100, писал РБК. «Уже давно [хотят отказаться], еще с прошлого лета», — говорил тогда собеседник РБК в российской авиационной промышленности. По его словам, компания столкнулась с проблемой послепродажного обслуживания самолетов и двигателей, а также со слишком долгой поставкой запчастей.

В марте в Interjet РБК сообщили, что, помимо 22 самолетов, которые есть в парке компании, у мексиканского перевозчика контракт на поставку еще шести самолетов с «Гражданскими самолетами Сухого». В компании также заявили, что намерены продолжить эксплуатацию SSJ100.