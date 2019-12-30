Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

По данным «Известий», такая идея появилась после поручения Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Ранее идею создать региональную авиакомпанию обсуждали Сбербанк и ВТБ

Международный аэропорт Владивостока (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Предложение создать новую авиакомпанию появилось после поручения премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Сейчас для увеличения доступности таких рейсов применяются плоские тарифы.

Как поясняет газета, даже несмотря на уже существующую систему субсидий Абрамов обратился в кабмин с просьбой обратить внимание на проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке. Он отмечал, что после ухода с рынка перевозчиков «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», которые реализовали большинство рейсов этого направления, стоимость билетов серьезно выросла.

«Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. <...> Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году, — заявил Абрамов «Известиям».