Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные меры» для безопасности КНДР Политика, 04:36 Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока Бизнес, 04:26 При крушении небольшого самолета в штате Мэриленд погиб один человек Общество, 03:58 При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек Общество, 03:22 WP узнала о тайном разговоре личного адвоката Трампа с Мадуро Политика, 02:48 Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Спорт, 02:40 МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице 30 декабря Общество, 02:18 В ФБР отказались комментировать данные о планируемых в России терактах Политика, 01:50 Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными в Донбассе Политика, 01:32 Bloomberg перечислил главные достижения Путина на посту президента Политика, 01:03 Синоптики спрогнозировали снег в Москве в новогоднюю ночь Общество, 01:00 Москалькова поблагодарила глав «нормандской четверки» за обмен пленными Политика, 00:36 В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко Политика, 00:17 Зеленский объяснил решение включить «беркутовцев» в обмен с Донбассом Политика, 29 дек, 23:43
Бизнес ,  
0 
Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока
По данным «Известий», такая идея появилась после поручения Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Ранее идею создать региональную авиакомпанию обсуждали Сбербанк и ВТБ
Международный аэропорт Владивостока (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Предложение создать новую авиакомпанию появилось после поручения премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Сейчас для увеличения доступности таких рейсов применяются плоские тарифы.

Как поясняет газета, даже несмотря на уже существующую систему субсидий Абрамов обратился в кабмин с просьбой обратить внимание на проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке. Он отмечал, что после ухода с рынка перевозчиков «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», которые реализовали большинство рейсов этого направления, стоимость билетов серьезно выросла.

Глава ВТБ назвал обязательной поддержку новой авиакомпании государством
Бизнес

«Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. <...> Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году, — заявил Абрамов «Известиям».

Минфин перенаправил запрос «Известий» в Минтранс. Там сообщили, что эту тему курирует Минпромторг. Остальные ведомства не смогли оперативно ответить изданию.

В начале 2019 года «Ведомости» писали, что Сбербанк и ВТБ обсуждают возможность создания новой региональной авиакомпании на базе Utair. До этого президент ВТБ Андрей Костин утверждал, что создаваемая авиакомпания позволит совершать перелеты между городами, минуя Москву. В январе он подчеркивал, что существование нового перевозчика невозможно без поддержки государства. В мае глава Сбербанка Герман Греф говорил, что банки представили Минтрансу свой план по созданию авиакомпании, однако в правительстве не проявили «острую заинтересованность».

Автор: Артём Губенко
Теги: правительство, авиакомпания, Дальний Восток
Материалы по теме
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Общество
Греф заявил об отсутствии интереса властей к созданию новой авиакомпании
Бизнес
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter