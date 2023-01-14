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Bloomberg сообщил о конце эпохи олигархов-«дивидендных аристократов»

Собеседники Bloomberg среди российских топ-менеджеров и предпринимателей говорят, что время, когда бизнесмены богатели за счет высоких цен на сырье, ушло навсегда
Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества в Москве 24 февраля 2022 года
Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества в Москве 24 февраля 2022 года (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Российская военная операция «трансформирует все аспекты российского общества»: «эпоха «дивидендных аристократов» — олигархов, которые в последние годы богато жили за счет огромных прибылей своих компаний, — ушла навсегда», пишет Bloomberg со ссылкой на беседы с топ-менеджерами российских компаний и владельцами бизнеса в России.

По словам одного из источников агентства, президент России Владимир Путин против национализации и считает ее «ошибочной стратегией». «Но времена, когда олигархи могли пользоваться выгодами высоких цен на сырье, прошли. Военное время требует жертв от всех», — заключил он.

По данным Bloomberg, на этом фоне некоторые российские бизнесмены опасаются, что активы — особенно тех, кто уехал из страны, — могут перейти к «более лояльным» конкурентам и в конфиденциальном порядке заказывают исторические исследования бизнес-моделей времен перед Второй мировой войной.

С предложением конфисковывать имущество у граждан, которые переехали за границу и «публично льют грязь на Россию» выступил, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подобную идею высказывал ранее и сенатор Сергей Цеков. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас, комментируя заявление Цекова, назвал его эпатажным и указал, что оно противоречит Конституции.

Bloomberg напоминает, что летом в России приняли закон, который позволяет правительству применять специальные меры в экономике при проведении российскими военными операций за рубежом. Представители деловой элиты опасаются, что у них «не будет иной альтернативы, кроме как удовлетворить любые запросы» государства относительно рабочей силы, объемов производства или финансовых ресурсов, пишет Bloomberg.

В начале января агентство сообщало, что власти России обсуждают возможности «мобилизации доходов» бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов в конце декабря заявлял, что ведомство не намерено предлагать изменять налоговые условия в 2023 году, даже при проблемах с поступлением доходов. По оценке министерства, в 2022 году дефицит федерального бюджета составил 3,35 трлн руб., или 2,3% ВВП.

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