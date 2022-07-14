Путин подписал закон о спецмерах во время военных операций за рубежом

Правительству разрешается временно расконсервировать мобилизационные мощности, разбронировать материальные ценности госрезерва, а также привлекать сотрудников предприятий к сверхурочной работе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах при проведении российскими военными операций за рубежом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон разрешает правительству временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности госрезерва, привлекать работников предприятий к работе ночью, в выходные и праздничные дни.

Если кабинет прибегнет к одному из решений, юридические лица не смогут отказаться от контрактов по госзакупкам, в частности от оборонных заказов.

Вице-премьер Юрий Борисов подчеркивал, что этот закон не подразумевает перехода всех мощностей экономики на военные нужды. Он прежде всего направлен на более эффективное выполнение гособоронзаказа и касается в первую очередь его основных исполнителей, пояснил он.

Привлечение сотрудников к сверхурочной работе, по словам Борисова, будет оплачиваться дополнительно в соответствии с трудовым законодательством и не будет носить массовый характер. Мера «позволит ликвидировать дефицит отдельных специалистов в ряде организаций ОПК для выполнения контрактов», отметил вице-премьер.

В Кремле на вопрос, когда могут быть задействованы спецмеры, ответили, что решение об этом принимает правительство, передает корреспондент РБК. Журналисты также спросили, не дублируют ли эти меры полномочия президента. «А в чем вы видите этот дубляж? У нас же не военное положение, а специальная военная операция. Это определяется правительством», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.