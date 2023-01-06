Bloomberg узнал о плане «мобилизации доходов» бюджета за счет дивидендов

По данным источников Bloomberg, среди рассматриваемых вариантов — повышение дивидендных выплат госкомпаний и единовременная выплата со стороны крупных производителей угля и удобрений

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Российские власти обсуждают возможности «мобилизации доходов» бюджета, среди рассматриваемых вариантов, в частности, повышение дивидендных выплат госкомпаний и разовая выплата от крупных производителей угля и удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на соответствующие указания премьер-министра Михаила Мишустина (агентство пишет, что не смогло получить комментарий правительства и минфина в нерабочие дни).

Собеседники Bloomberg утверждают, что от госкомпаний будут добиваться выплаты дивидендов в размере более 50% их чистой прибыли, однако какую именно долю прибыли составят такие выплаты пока не решено. Этот лимит — так же, как и размер «единовременной выплаты» — могут определить после того, как станут известны окончательные итоги исполнения бюджета в 2022 году и потребности, в том числе, для покрытия расходов, связанных с военной операцией.

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и правительства, а также в «Газпром», представителям СУЭК (крупнейшей российской угольной компании) и производителям удобрений — «Еврохима» и «Фосагро», а также Российской ассоциации производителей удобрений. Представитель «Уралхима» (еще один производитель удобрений) отказался от комментариев.