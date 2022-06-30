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Военная операция на Украине ,  
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Кабмин предложил спецмеры для экономики во время операций за рубежом

Если правительство введет спецмеры в экономике, юрлица не смогут отказаться от контрактов на товары или услуги, говорится в законопроекте. Документ также даст кабмину возможность разбронировать материальные ценности госрезерва
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает предоставить ему право принять решение о введении специальных мер в сфере экономики. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает предоставить правительству полномочия, которые позволят оперативно удовлетворить потребности армии и других воинских формирований в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами. Как отмечается в пояснительной записке, такая «краткосрочная повышенная потребность» возникает при проведении контртеррористических и других операций за пределами России, в том числе спецоперации на Украине.

«Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер <...>, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в пояснительной записке.

Среди полномочий, которые предлагается дать правительству:

  • принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, порядке их финансирования и материально-технического обеспечения;
  • временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов;
  • разбронирование материальных ценностей государственного резерва;
  • устанавливать особый режим труда в отдельных организациях, включая условия привлечения к сверхурочной работе «за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни».

В случае если правительство примет решение ввести спецмеры, юридические лица любой организационно-правовой формы будут «не вправе отказываться от заключения <...> договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций».

Военная операция на Украине. Онлайн
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Если потребуется сократить сроки заключения госконтрактов и контрактов по гособоронзаказу, законопроект предусматривает закупку необходимой продукции у единственного поставщика, увеличение или уменьшение по предложению ведомств на соответствующий период количества товара, объема работы или услуги.

Ранее в июне Минфин предложил распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России. Разработку законопроекта Минфин анонсировал еще год назад. В случае принятия законопроекта в составе Госфонда выделят запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
правительство гособоронзаказ госконтракты Военная операция на Украине

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