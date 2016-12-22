Песков напомнил о готовности Путина обсуждать изъятие сверхдоходов

В Кремле ожидают проработки предложений об изъятии в бюджет сверхдоходов предприятий металлургической отрасли и производителей удобрений «по линии кабинета министров», рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент [России Владимир Путин] согласился с проработкой этого вопроса по линии кабинета министров. Если позиция будет сформулирована, а мы не знаем, какой она будет, тогда мы сформулируем. Пока можно говорить только о готовности президента говорить на этот счет», — подчеркнул Песков.

9 августа стало известно, что помощник президента России Андрей Белоусов предложил главе государства изъять 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год, направив полученные средства на выполнение положений майских указов. На следующий день Песков подтвердил, что Белоусов действительно представил соответствующие предложения, но Путин пока не согласился с ними, поручив правительству проработать их и представить предложения, которые помогут сохранить «инвестиционные возможности» российских компаний.

Комментируя предложения Белоусова, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил, что их реализация может привести к уходу инвесторов с российского рынка.