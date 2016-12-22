Акции металлургов снизились на фоне предложения изъять их сверхдоходы

Ценные бумаги российских компаний, упомянутых в письме Андрея Белоусова Владимиру Путину, ушли в минус на Мосбирже. Белоусов предложил изъять у них сверхдоходы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

После открытия Московской биржи в пятницу, 10 августа, котировки российских металлургов и производителей удобрений пошли вниз.

Акции НЛМК подешевели более чем на 3% (до 155,5 руб.), «Норильского никеля» — на 3,3% (до 10,6 тыс. руб.), «Северстали» — на 3,2% (до 986 руб.), ММК — на 2,3% (до 46,4 руб.), «Мечела» — на 2,4% (до 90,9 руб.), АЛРОСА — почти на 4,5% (до 93 руб.), «Фосагро» — на 0,22% (до 2,2 тыс. руб.), «Уралкалия» — на 1% (до 92,9 руб.), «Полюс» — на 4,3% (до 4,2 тыс. руб.), «Акрон» — на примерно 1,5% (до 4,3 тыс. руб.), согласно данным Investing.com.

Эти компании наряду с другими упоминаются в письме помощника президента Андрея Белоусова, который предложил изъять у них сверхдоходы. О содержании этого письма РБК писал в четверг.

Белоусов пишет, что в 2017 году химические и металлургические компании-экспортеры заработали более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. При этом, отмечал он, в отрасли низкая налоговая нагрузка. В условиях санкций, считает Белоусов, необходимо изымать такие «сверхдоходы».

Источник РБК сообщил, что разработкой условий для изъятия сверхдоходов займется Министерство финансов. На документе Белоусова есть положительная резолюция Владимира Путина, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал РБК, что президент идею не одобрил.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин критически отнесся к предложению Белоусова. По его словам, налоговую нагрузку стоит рассчитывать от прибыли, а не от выручки, кроме того, необходимо учитывать НДФЛ и другие платежи, которые совершают компании. Он предупредил о риске снижения конкурентоспособности компаний, а также о риске снижения инвестиций.

Директор аналитического департамента Локо-Банка Кирилл Тремасов написал в своем канале в Telegram, что предложение Белоусова подает неверные сигналы бизнесу. «Получается, что если я в прошлом принял и реализовал правильную инвестиционную стратегию, стал эффективней и сейчас пожинаю плоды этой деятельности (например, «Северсталь»), то должен отдать намного больше, чем компании, которые совершали стратегические ошибки и потому на сегодняшний день менее эффективны и зарабатывают меньше (например, ММК). Такой подход демотивирует и фактически поощряет те компании, которые хуже работают», — заявил аналитик, назвав также подход Белоусова «экономически безграмотным».