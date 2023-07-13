Глава Внуково рассказал о последствиях атаки дронов 4 июля

Внуково в связи с атакой дронов 4 июля перенаправил 17 рейсов и задержал еще 33, сообщил глава комплекса. Сбивать все дроны не стоит, считает он, ведь они могут принадлежать военным, надо урегулировать их применение законодательно

Виталий Ванцев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Аэропорт Внуково в связи с атакой дронов в Новой Москве и Подмосковье утром 4 июля задержал 33 рейса, а 17 были перенаправлены в другие московские авиаузлы, рассказал совладелец аэропорта и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК.

«Мы в новостной повестке, 4 июля все уже с утра знали эту новость. События происходили в десятках километров от нас, однако в целях безопасности у нас были введены непродолжительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> Ограничения продлились недолго. С 8:00 того же дня аэропорт Внуково возобновил штатную работу», — уточнил он.

На вопрос, как Внуково теперь готовится к подобным ситуациям, в частности, будет ли закупать антидроновые ружья, Ванцев ответил, что аэропорт ожидает урегулирования вопроса с беспилотниками в законодательстве. Он отметил, что неизвестный дрон может оказаться аппаратом Минобороны или ФСБ, а сбивать их должны только военные.

«Если вы его сбили, против вас сразу возбудят уголовное дело. Поэтому мы ожидаем законодательного урегулирования данного вопроса и выражаем свое мнение через МАА (Международная ассоциация аэропортов. — РБК)», — пояснил Ванцев.

Он признался, что Внуково уже давно работает «на третьем уровне безопасности», а следующий уровень предполагает закрытие аэропорта: «Сейчас наша служба безопасности работает в штатном режиме — ГБ (гражданская безопасность. — РБК), контроль за периметром и транспортная безопасность тоже».

Утром 4 июля в районе села Валуево в Новой Москве, которое находится неподалеку от Внуково, сбили два беспилотника. Еще по одному сбили в Калужской области и в районе Кубинки в Одинцовском районе Подмосковья. Источники ТАСС и телеграм-канала Baza рассказывали, что дрон упал в Кубинке на территории одного из военных объектов.

После этого Внуково стал задерживать рейсы, которые должны были вылетать после 5:00 мск. В итоге аэропорт ввел ограничения на прием и отправку самолетов с 5:10 до 8:00. Около 8:00 Росавиация сообщила, что Внуково возобновил работу. В ведомстве уточнили, что аэропорт отправил шесть рейсов на запасные аэродромы — Шереметьево и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что атаки дронов были отражены ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидированы, пострадавших нет.