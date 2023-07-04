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Аэропорт Внуково ввел ограничения на прилет и вылет самолетов

Действовавшие для Внуково ограничения продлили с 7:35 до 8:00. Другие аэропорты Московского авиаузла работают в обычном режиме, сообщила Росавиация. Ранее поступали сообщение о сбитых в Новой Москве беспилотниках
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Внуково введены с 5:10 до 8:00, сообщила Росавиация.

«По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием — выпуск воздушных судов с 5:10. Ограничения по приему — выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 8:00», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что остальные аэропорты Московского авиаузла работают в обычном режиме.

Ранее агентства сообщили о сбитых в Новой Москве двух беспилотниках. Очевидцы публиковали съемки следов в небе от работы ПВО.

По данным ТАСС, еще один дрон сбили в Калужской области. В районе Кубинки в Одинцовском районе Московской области сбили беспилотник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника ТАСС, дрон упал на территории одного из военных объектов. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Материал дополняется.

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