Аэропорт Внуково возобновил работу

С 8:00 утра 4 июля аэропорт Внуково возобновил прием и отправку самолетов. Ограничения были введены в 5:10. Как сообщил мэр Собянин, произошла очередная попытка атаки дронами со стороны украинских сил, ее отбила ПВО

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Московский аэропорт Внуково возобновил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Аэропорт не работал с 5:10 утра 4 июля. В ведомстве сообщили, что он был закрыт по техническим причинам.

В то же время сначала агентства, а потом мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об очередной атаке украинских дронов в Новой Москве и Московской области.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал мэр.

«Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — заключил Собянин.

Позже Минобороны сообщило, что в небе над Новой Москвой были уничтожены четыре беспилотника, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Одинцовской районе Подмосковья.

Предыдущая массовая атака беспилотников на Москву была 30 мая. Тогда средства ПВО сбили более десяти дронов, рассказали РБК два источника, близких к МВД. По словам первого, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья. По данным второго источника, еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы. Часть беспилотников были «кустарно доработаны» и оборудованы зарядами небольшой мощности, уточнил он.



На беспилотник, который попал в дом на Профсоюзной улице, в качестве средства поражения был установлен кумулятивный заряд КЗ-6, рассказал источник РБК, знакомый с ситуацией. Это старое советское заводское стандартное изделие с 1,8 кг взрывчатого вещества, предназначенное для «наиболее часто выполняемых взрывных работ» — пробития брони, железобетона накладным способом. Он не предназначен для поражения живой силы или для стрельбы. Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзная, 98, заряд не взорвался.