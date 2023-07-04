Росавиация: шесть рейсов перенаправили из Внуково на аэродромы в Шереметьево и Домодедово

Внуково отправил шесть рейсов на запасные аэродромы после атаки дронов

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Московский аэропорт Внуково отправил шесть рейсов на запасные аэродромы в Шереметьево и Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«На запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово», — говорится в сообщении.

Утром 4 июля в районе села Валуево в Новой Москве, которое находится недалеко от Внуково, сбили два беспилотника. Еще по одному дрону сбили в Калужской области и в районе Кубинки в Одинцовском районе Московской области. Источники ТАСС и телеграм-канала Baza рассказывали, что дрон упал в Кубинке на территории одного из военных объектов.

После этого Внуково начал задерживать рейсы, которые должны были вылетать после 05:00 мск. В итоге аэропорт ввел ограничения на прием и отправку самолетов с 5:10 до 8:00. Около 8:00 Росавиация сообщила, что Внуково возобновил работу.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаки дронов. По его словам, атаки были отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидированы, пострадавших нет.