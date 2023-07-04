Внуково отправил шесть рейсов на запасные аэродромы после атаки дронов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 03 июл, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 03 июл, 16:38
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 09:13
Почему «крабовая лихорадка» — пример иррационального оптимизма Pro, 09:12
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 09:09
Губернатор Гладков уволил заместителя из-за проблем с ремонтом в Шебекино Политика, 09:02
В компании сокращение персонала: как оно должно правильно проходить Pro, 08:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:46
Почему больше не растут цены на нефть и газ — The Economist Pro, 08:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в Новой Москве Политика, 08:38
В Чечне избили журналистку Елену Милашину Политика, 08:29
Внуково отправил шесть рейсов на запасные аэродромы после атаки дронов Политика, 08:22
Аэропорт Внуково возобновил работу Политика, 08:15
Собянин сообщил об отбитой атаке украинских дронов в Новой Москве Политика, 08:10
Аэропорт Внуково ввел ограничения на прилет и вылет самолетов Политика, 07:47
Эвакуированным жителям Шебекино начнут предлагать возвращаться домой Политика, 07:45
Атака беспилотников на Москву ,  
0 

Внуково отправил шесть рейсов на запасные аэродромы после атаки дронов

Росавиация: шесть рейсов перенаправили из Внуково на аэродромы в Шереметьево и Домодедово
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Московский аэропорт Внуково отправил шесть рейсов на запасные аэродромы в Шереметьево и Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«На запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово», — говорится в сообщении.

Утром 4 июля в районе села Валуево в Новой Москве, которое находится недалеко от Внуково, сбили два беспилотника. Еще по одному дрону сбили в Калужской области и в районе Кубинки в Одинцовском районе Московской области. Источники ТАСС и телеграм-канала Baza рассказывали, что дрон упал в Кубинке на территории одного из военных объектов.

После этого Внуково начал задерживать рейсы, которые должны были вылетать после 05:00 мск. В итоге аэропорт ввел ограничения на прием и отправку самолетов с 5:10 до 8:00. Около 8:00 Росавиация сообщила, что Внуково возобновил работу.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаки дронов. По его словам, атаки были отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотники ликвидированы, пострадавших нет.

Теги
Росавиация Внуково задержка рейсов дроны беспилотники Москва Новая Москва
Материалы по теме
Аэропорт Внуково возобновил работу
Политика
Собянин сообщил об отбитой атаке украинских дронов в Новой Москве
Политика
Аэропорт Внуково ввел ограничения на прилет и вылет самолетов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter