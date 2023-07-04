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В Москве задержали рейсы из Внуково после сбитых дронов

Во Внуково задержали рейсы после падения в Новой Москве двух дронов

В московском аэропорту Внуково задержали рейсы, которые должны были вылетать после 05:00 мск, следует из данных на табло аэропорта.

По состоянию на 07:15 мск последний рейс вылетел из аэропорта в 04:40 утра. Посадка для некоторых рейсов окончена, но ни один из таких самолетов не вылетел. Так, вылета ждет самолет авиакомпании Pegasus в Бодрум (изначально был запланирован на 4:45 мск), при этом о задержке рейса не сообщается.

Вылет первого из задержанных самолетов (рейс из Москвы в Дубай) также был запланирован на 4:45 мск. Вылет, согласно табло, задерживался до 05:15, однако к 7:15 мск борт так и не вылетел.

Также задержаны рейсы в Анкару, Санкт-Петербург, Стамбул, Гянджу, Дубай, Саратов, Тамбов, Самару и Газипашу. Всего по состоянию на 7:15 мск было задержано 11 рейсов.

Самолеты, которые направлялись во Внуково, перенаправили в другие московские аэропорты. В частности, речь идет о рейсах из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.

Утром 4 июля «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника. «РИА Новости» уточняло, что дроны упали близ села Валуево, которое находится примерно в 5 км от Внуково. Пострадавших и разрушений, по данным агентства, нет.

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