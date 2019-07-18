Альфа-банк заложил риск уголовного дела в договор о кредите Хотина

Альфа-банк при выдаче кредита структуре бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина на $271,2 млн предусмотрел возможность взыскать долги в случае возбуждения уголовного дела по факту хищений в банке

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Альфа-банк при выдаче кредита структурам, связанным с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, включил в условия для его досрочного взыскания возбуждение уголовных дел. Этот и другие риски прописывались еще в дополнительном соглашении к договору о кредите, которое было заключено в 2017 году, свидетельствует резолютивная часть решения Арбитражного суда Москвы по иску Альфа-банка к структурам банкира.

В апреле 2019 года Хотина задержали, его подозревают в хищении 7,5 млрд руб. из банка «Югра». Спустя месяц Альфа-банк подал пять исков о взыскании долгов к структурам Хотина в Мещанский районный суд Москвы. Ответчиками выступают восемь компаний, которые владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке в столице. Альфа-банк в конце июня выиграл иск против структур Хотина и добился взыскания с семи компаний $262 млн и неустойки в $10,5 млн (всего 17 млрд руб.). Это один из серии исков банка к бывшим структурам Хотина, всего бывший банкир должен «Альфе» около $700 млн, которые он занял в 2016 году. В 2017 году, после отзыва лицензии у банка «Югра», Хотин и «Альфа» заключили мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности.

«В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество», — сказал РБК в июне предправления Альфа-банка Андрей Соколов. Некоторые ковенанты были связаны напрямую с «Югрой» и стали нарушаться после ареста Хотина, отметил он.

О каких именно ковенантах идет речь, Соколов не уточнил, но это становится понятно из решения суда. Как следует из документа, кредит на $271,2 млн был предоставлен одной структуре бывшего владельца «Югры» — ЗАО «Экстракт-Фили», а еще семь компаний, владеющие недвижимостью, заключили договоры поручительства. Судом описывается ряд оснований для досрочного взыскания задолженности с заемщика (жесткие ковенанты были прописаны в 2017 году, когда заключалось мировое соглашение, сказал РБК источник, знакомый с условиями сделки):