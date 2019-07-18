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Финансы ,  
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Альфа-банк заложил риск уголовного дела в договор о кредите Хотина
Альфа-банк при выдаче кредита структуре бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина на $271,2 млн предусмотрел возможность взыскать долги в случае возбуждения уголовного дела по факту хищений в банке
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Альфа-банк при выдаче кредита структурам, связанным с бывшим владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, включил в условия для его досрочного взыскания возбуждение уголовных дел. Этот и другие риски прописывались еще в дополнительном соглашении к договору о кредите, которое было заключено в 2017 году, свидетельствует резолютивная часть решения Арбитражного суда Москвы по иску Альфа-банка к структурам банкира.

В апреле 2019 года Хотина задержали, его подозревают в хищении 7,5 млрд руб. из банка «Югра». Спустя месяц Альфа-банк подал пять исков о взыскании долгов к структурам Хотина в Мещанский районный суд Москвы. Ответчиками выступают восемь компаний, которые владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке в столице.

Альфа-банк в конце июня выиграл иск против структур Хотина и добился взыскания с семи компаний $262 млн и неустойки в $10,5 млн (всего 17 млрд руб.). Это один из серии исков банка к бывшим структурам Хотина, всего бывший банкир должен «Альфе» около $700 млн, которые он занял в 2016 году. В 2017 году, после отзыва лицензии у банка «Югра», Хотин и «Альфа» заключили мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности.

«В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество», — сказал РБК в июне предправления Альфа-банка Андрей Соколов. Некоторые ковенанты были связаны напрямую с «Югрой» и стали нарушаться после ареста Хотина, отметил он.

О каких именно ковенантах идет речь, Соколов не уточнил, но это становится понятно из решения суда. Как следует из документа, кредит на $271,2 млн был предоставлен одной структуре бывшего владельца «Югры» — ЗАО «Экстракт-Фили», а еще семь компаний, владеющие недвижимостью, заключили договоры поручительства. Судом описывается ряд оснований для досрочного взыскания задолженности с заемщика (жесткие ковенанты были прописаны в 2017 году, когда заключалось мировое соглашение, сказал РБК источник, знакомый с условиями сделки):

  • В договоре учтено право «Альфы» досрочно взыскать задолженность по кредиту, начисленным процентам и иным платежам в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений, связанных с выводом активов или причинением ущерба банку «Югра», его клиентам, или кредиторам, или государству.
  • Другое условие договора предусматривало право кредитора досрочно взыскать задолженность в случае, если у заемщика или поручителей возникли бы обязательства выплатить больше $2 тыс. по каким-либо судебным, административным или налоговым делам
  • Альфа-банк сообщил суду, что после заключения мирового соглашения временная администрация банка «Югра» потребовала от одного из поручителей — фирмы «Бриз-21» — 299 млн руб. и в июле 2018 года требования были удовлетворены в полном объеме. Еще два поручителя по кредиту проиграли иски на 83 млн руб. и 58,4 млн руб., а к самому заемщику ЗАО «Экстракт-Фили» компания «Идея Хобби» подала иск о взыскании 45 млн руб. Требования по этим искам превышают $2 тыс., замечает истец.
  • В отношении «Корпорации Агрегат», также поручившейся по кредиту ЗАО «Экстракт-Фили», возбуждено дело о банкротстве, что также является нарушением договора и поводом для взыскания задолженности, говорится в решении суда
  • Альфа-банк предусмотрел еще одно условие для досрочного взыскания задолженности: это ухудшение финансового положения заемщика или появления обстоятельств, которые могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение им своих обязательств. Уголовное дело против Хотина является таким обстоятельством, считает «Альфа». Оно «свидетельствует о существенном ухудшении условий обеспечения кредита по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает», говорится в решении суда.

Структуры Хотина решение суда пока не обжаловали. В арбитражном суде рассматриваются еще два иска Альфа-банка — на $367 млн и $197 млн к структурам Хотина.

Альфа-банк намерен взыскивать с Хотина заложенную по кредитам недвижимость, говорил Соколов РБК. В Арбитражный суд уже поданы несколько исков об обращении взыскания на заложенное по договору кредита «Экстракт-Фили» имущество.

Представитель Альфа-банка отказался от комментариев.

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Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Югра», «Альфа-банк», Алексей Хотин
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