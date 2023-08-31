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Арбитраж взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млрд

Арбитражный суд взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млрд убытков в пользу АСВ
Крах банка «Югра» в 2017-м стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ. Агентство уже не в первый раз через суд взыскивает с его владельцев средства — в июле АСВ присудили 180 млрд руб.
Алексей Хотин
Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, подконтрольных ему юрлиц и других бывших руководителей банка $1 млрд убытков в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщается на сайте последнего.

Ответчиками, помимо Хотина, числятся АО «Комплексные инвестиции», АО «Русь-Ойл», председатель правления Дмитрий Шиляев и директор московского филиала банка Ирина Казакова.

«Основанием для взыскания послужило преимущественное удовлетворение требований при досрочном предъявлении к оплате собственных векселей банка», — сказано в сообщении.

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году из-за того, что в его работе были выявлены «операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений».

Его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ — свыше 217 тыс. вкладчиков получили почти 173 млрд руб. страховых выплат. 

Руководство банка оказалось под следствием в рамках расследований о растрате средств «Югры». Хотин стал фигурантом нескольких уголовных дел: о растрате на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. Он находится под домашним арестом. Еще один фигурант дел, связанных с «Югрой», — экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов. В июле его отправили под стражу в связи с воспрепятствованием производству по делу о растрате 23,6 млрд руб.

АСВ не в первый раз через суд взыскивает средства с Хотина и других руководителей «Югры». В июле этого года Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о взыскании в пользу агентства более чем 180 млрд руб. «Основанием для взыскания стали схемные операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах А. Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций», — сообщали в АСВ.

Кроме того, в мае тот же суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Хотина 192 млрд руб. в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов. Кроме того, он постановил обратить в доход государства 100% в структурах «Русь-ойла».

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Алексей Хотин банк «Югра» АСВ
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