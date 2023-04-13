Wildberries утвердила новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ

WB договорилась с партнерами о новых правилах работы. Например, изменились схема контроля за соблюдением стандартов обслуживания в ПВЗ и санкции за их нарушение, обновились правила закрытия пункта в случае форс-мажора

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Маркетплейс Wildberries (WB) в рамках разрешения спора с партнерами по пунктам выдачи заказов (ПВЗ) утвердил новую схему контроля за соблюдением стандартов обслуживания и бизнес-процессов в пунктах, говорится в поступившем в РБК сообщении WB.

«Теперь при первом нарушении предприниматель сначала может быть предупрежден компанией или депремирован на небольшую сумму. Лишь при неоднократных нарушениях может последовать депремирование пункта выдачи по системе грейда: с каждым последующим нарушением размер взыскания будет расти», — сказано в сообщении.

Такой механизм будет действовать, если, например, в ПВЗ не будет видеокамеры или клиенту не выдадут пакет.

Кроме того, поменяются правила уведомления партнерами компании о закрытии ПВЗ в случае форс-мажора (пожара, затопления и т.д.). «Достаточно [будет] направить в группу разбора подтверждающие документы, и пункт не будет депремирован за несоблюдение времени работы», — отметили в WB.

При деактивации (закрытии) пункта будет действовать новый порядок инвентаризации. Ее нужно будет провести в течение 24 часов с использованием видеокамер, а владельцам других ПВЗ будет разрешено принимать участие в инвентаризации за вознаграждение и забирать товар для выдачи в своем пункте.

Также продолжается работа по совершенствованию механизма оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров, указали в WB. Менеджеры ПВЗ снова смогут отмечать, что товар бракованный, планируется дальнейшее расширение действия механизма.

В марте между WB и ее партнерами возник конфликт. В частности, недовольство владельцев ПВЗ вызвала новая система штрафов, по которой с сотрудников пункта выдачи собирались удерживать полную стоимость товара, если он придет покупателю с браком или не будет соответствовать заказанному.

На этом фоне владельцы ПВЗ провели забастовку в разных городах России, некоторые пункты выдачи были закрыты. В итоге WB решила отменить 10 тыс. некорректно начисленных штрафов и приостановила назначение новых. Кроме того, появилась согласительная комиссия для разрешения возникших разногласий. В нее вошли представители компании и инициативной группы от ПВЗ.

На первой рабочей встрече стороны договорились о введении в тестовом режиме дифференцированных тарифов (это процент от оборота пункта) для новых и старых ПВЗ, чтобы появляющиеся рядом с уже существующими пункты не снижали их поток клиентов и выручку.