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Бизнес ,  
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Uniper допустила, что обратится в суд из-за активов в России

Uniper допустила обращение в суд, если вопрос об акциях «Юнипро» не будет решен
Uniper считает введение внешнего управления акциями «Юнипро» нарушением договоренностей. Компания готова инициировать арбитраж, если спор не удастся решить на переговорах
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press
Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Немецкая энергетическая компания Uniper не исключает обращения в суд, если спор с Россией о передаче акций «Юнипро» под временный контроль Росимущества не удастся решить переговорами, следует из годового отчета концерна.

В документе говорится, что Uniper расценивает передачу акций «Юнипро» как нарушение двустороннего договора об инвестициях между Россией и Германией и договора к Энергетической хартии. «Поэтому Uniper направила уведомление о споре Российской Федерации. <...> Если решение не будет найдено путем переговоров, Uniper может инициировать арбитражное разбирательство против России», — отмечается там.

Uniper заявила, что решение продать долю в «Юнипро» приняла летом 2021 года, о чем уведомила российское правительство. В 2022 году компания договорилась о сделке с российским покупателем, но власти страны ее не согласовали.

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Бизнес
Фото:Lukas Schulze / Getty Images

Весной 2022 года, после начала полномасштабных военных действий на Украине, Uniper решила приостановить инвестиции в российскую «дочку» и возобновила переговоры о продаже «Юнипро». Однако в марте 2023 года 83,73% акций «Юнипро» были переданы во внешнее управление Росимуществом. Это произошло в соответствии с указом «О временном управлении некоторым имуществом», который, как заявляли в Кремле, «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». В «Юнипро» сменили гендиректора, компанию возглавил топ-менеджер «Роснефти» Василий Никонов.

Активы Uniper в России оказались первыми, попавшими под временное управление, скорее всего, из-за того, что они работают в одной из самых стратегических отраслей, отмечал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Uniper Росимущество активы Внешнее управление
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