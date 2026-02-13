Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»

Опасения связаны с намерением стран ЕС ограничить доступ к соцсетям детей младше 16 лет. Как отметил главный юристконсульт Google, ЕС мешает использованию технологий для достижения экономического роста, к которому стремится

Кент Уокер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Евросоюз рискует подорвать собственную конкурентоспособность из-за ограничения доступа к иностранным технологиям для снижения зависимости, заявил Financial Times президент по глобальным вопросам и главный юрисконсульт Google Кент Уокер.

Он назвал сложившуюся ситуацию «конкурентным парадоксом», указав, что ЕС стремится к экономическому росту, но мешает использованию технологий, необходимых для достижения этой цели.

«Мы приносим Европе большую пользу. Возведение стен, затрудняющих использование одних из лучших технологий в мире, особенно в условиях их быстрого развития, на самом деле было бы контрпродуктивным», — пояснил Уокер.

Он выразил надежду, что Евросоюз и США не начнут масштабную войну в сфере регуляций: «Мы — многонациональная компания. Как и в любом бизнесе, мы ценим определенность, предсказуемость и согласованность. Если у нас будет 190 стран со 190 различными правилами, создавать программное обеспечение будет очень сложно».

Ряд стран Евросоюза выступили с инициативой ограничить доступ детей и подростков к социальным сетям. Во Франции это предложение было мотивировано, в том числе проблемой кибербуллинга, с которым сталкиваются молодые люди в интернете. Законопроект на эту тему уже прошел первое чтение в парламенте страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также объявил о намерении запретить использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Его инициативу поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Обсуждение подобных мер ведется также в Великобритании и Греции.

На фоне исков против Snapchat, TikTok и Instagram, в которых утверждается, что «ведущие компании разработали свои платформы таким образом, чтобы они вызывали привыкание», компании согласились пройти добровольную оценку мер по защите психического здоровья несовершеннолетних пользователей. Тесты разрабатывает Национальный совет по предотвращению самоубийств при поддержке правозащитной Коалиции по вопросам психического здоровья.

Глава Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Адам Моссери заявил в суде в Лос-Анджелесе, что использование социальных сетей может приводить к проблемам для пользователя, однако это не следует называть клинической зависимостью.