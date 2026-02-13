 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»

Опасения связаны с намерением стран ЕС ограничить доступ к соцсетям детей младше 16 лет. Как отметил главный юристконсульт Google, ЕС мешает использованию технологий для достижения экономического роста, к которому стремится
Alphabet GOOGL $309 -0,63% Купить
Кент Уокер
Кент Уокер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Евросоюз рискует подорвать собственную конкурентоспособность из-за ограничения доступа к иностранным технологиям для снижения зависимости, заявил Financial Times президент по глобальным вопросам и главный юрисконсульт Google Кент Уокер.

Он назвал сложившуюся ситуацию «конкурентным парадоксом», указав, что ЕС стремится к экономическому росту, но мешает использованию технологий, необходимых для достижения этой цели.

«Мы приносим Европе большую пользу. Возведение стен, затрудняющих использование одних из лучших технологий в мире, особенно в условиях их быстрого развития, на самом деле было бы контрпродуктивным», — пояснил Уокер.

Он выразил надежду, что Евросоюз и США не начнут масштабную войну в сфере регуляций: «Мы — многонациональная компания. Как и в любом бизнесе, мы ценим определенность, предсказуемость и согласованность. Если у нас будет 190 стран со 190 различными правилами, создавать программное обеспечение будет очень сложно».

Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков
Политика
Андрей Бабиш

Ряд стран Евросоюза выступили с инициативой ограничить доступ детей и подростков к социальным сетям. Во Франции это предложение было мотивировано, в том числе проблемой кибербуллинга, с которым сталкиваются молодые люди в интернете. Законопроект на эту тему уже прошел первое чтение в парламенте страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также объявил о намерении запретить использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Его инициативу поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Обсуждение подобных мер ведется также в Великобритании и Греции.

На фоне исков против Snapchat, TikTok и Instagram, в которых утверждается, что «ведущие компании разработали свои платформы таким образом, чтобы они вызывали привыкание», компании согласились пройти добровольную оценку мер по защите психического здоровья несовершеннолетних пользователей. Тесты разрабатывает Национальный совет по предотвращению самоубийств при поддержке правозащитной Коалиции по вопросам психического здоровья.

Глава Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Адам Моссери заявил в суде в Лос-Анджелесе, что использование социальных сетей может приводить к проблемам для пользователя, однако это не следует называть клинической зависимостью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Google Евросоюз конкуренция
Материалы по теме
Глава Instagram в суде отверг тезис о соцсетях как причине зависимости
Технологии и медиа
Три крупные соцсети проверят на безопасность для подростков
Технологии и медиа
Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Опрос показал рост ожиданий на Западе скорой мировой войны Политика, 09:39
Роскосмос показал снимок накрывшего Москву циклона Город, 09:38
Конец потребительского экстремизма? Что изменилось в законеПодписка на РБК, 09:29
Глава Минздрава США рассказал, как лечился от наркомании в пандемию Общество, 09:26
Фицо фразой о марихуане попросил Амстердам не вмешиваться в дела Словакии Политика, 09:21
Дипломаты заявили об отсутствии планов эвакуации россиян с Кубы Общество, 09:16
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какие детали интерьера из прошлого будут актуальны в 2026 году Недвижимость, 09:01
Русские корни, американский драйв. Как Малинин стал «богом четверных» Спорт, 09:01
ЦРУ опубликовало видео на китайском для вербовки офицеров армии КНР Политика, 09:00
Страховка от санкций. Почему мировые центробанки делают ставку на золотоПодписка на РБК, 09:00
Кандидаты отказываются от работы после получения офера. Как снизить рискПодписка на РБК, 08:55
В городе в Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии на водоводе Общество, 08:38
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе» Бизнес, 08:34