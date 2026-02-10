Три крупные соцсети проверят на безопасность для подростков

Соцсети впервые попробуют получить «рейтинг безопасности» для подростков. Snapchat, TikTok и Instagram добровольно пройдут проверку, насколько их алгоритмы, дизайн и модерация защищают психическое здоровье несовершеннолетних

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Три крупные социальные сети планируют пройти добровольный процесс оценки эффективности защиты психического здоровья несовершеннолетних пользователей. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на правозащитные организации, которые приняли участие в создании этих тестов для соцсетей.

Критерии проверок разрабатывает американский Национальный совет по предотвращению самоубийств. Проект поддерживается правозащитной группой «Коалиция по вопросам психического здоровья». Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), согласившиеся первыми на прохождение тестов, проверят по нескольким критериям:

обязательное предоставление перерывов при использовании;

возможность отключения бесконечной ленты (обычно видео можно скроллить бесконечно);

политика безопасности платформы;

соответствие принципам прозрачности (алгоритмы, модерация и реклама открыты пользователям для изучения).

После прохождения тестов платформы, получившие высокие оценки, получат «значок синего щита», символизирующий безопасность для пользователей. В случае низких оценок компании будут помечены как «неcпособные блокировать вредоносный контент».

Авторы инициативы сравнили свою оценку с возрастными рейтингами, которые выдают фильмам. Организаторы планируют, что соцсети будут представлять свои внутренние данные на рассмотрение внешним экспертам, которые будут оценивать их политику в отношении пользователей, особенности дизайна приложений, контент на платформе и внутреннюю модерацию.

Три крупные соцсети согласились на добровольную проверку из-за многочисленных судебных исков, в которых утверждается, что «ведущие компании разработали свои платформы таким образом, чтобы они вызывали привыкание». Более того, конгресс США рассматривает законопроекты, предполагающие возрастные ограничения на установку приложений социальных сетей. Подростки — желанная целевая аудитория для социальных сетей, объясняет WP, и новые стандарты вводятся на фоне растущего давления на технологическую индустрию с целью повышения уровня защиты несовершеннолетних пользователей.

Все три компании положительно оценили идею пройти проверку.

По словам одного из авторов стандартов, директора Национального совета по предотвращению самоубийств Дэна Рейденберга, «рейтинги» станут полезным инструментом для подростков и родителей в принятии решения о том, как взаимодействовать с той или иной соцсетью.

Европейские страны уже занялись вопросом ограничения доступа к социальным сетям для подростков. Так, предлагаемые правительством Испании меры для обеспечения безопасной цифровой среды предусматривают запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет.

В Великобритании начались консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям. Главная цель кампании, озвученная властями, — защита благополучия детей и создание более безопасной среды в интернете.