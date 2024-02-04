Турция запланировала обсудить зерновой коридор во время приезда Путина

В МИД Турции заявили, что позиция Москвы по войне Израиля с ХАМАС в секторе Газа близка Анкаре. По данным турецких СМИ, Путин посетит турецкую столицу 12 февраля

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект атомной электростанции «Аккую», происходящее в Сирии и ситуацию в секторе Газа в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в страну. Об этом заявил глава МИДа Хакан Фидан в интервью A Haber.

По его словам, позиция России по войне Израиля с ХАМАС в секторе Газа близка позиции Турции. «Позиция России такая же, как и наша, в отношении скорейшего прекращения войны [в Газе], поставок гуманитарной помощи и решения проблемы двух государств», — сказал Фидан.

Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также «обязательно» обсудят зерновую сделку с Украиной, рассказал министр. Он утверждает, что турецкий лидер придает этому вопросу «большое значение».

Российский президент договорился с Эрдоганом о визите в Турцию в августе, но без конкретных дат. По данным Türkiye и Reuters, Путин посетит Анкару 12 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал называть дату визита, пообещав «своевременно» ее сообщить.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи в начале сентября 2023 года. Тогда они обсудили ряд тем, в том числе зерновую сделку, проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию и конфликт на Украине. 24 октября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также гуманитарный кризис в секторе Газа.