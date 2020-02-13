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Суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook за то, что она не предоставила сведения о размещении баз данных российских пользователей, передает корреспондент РБК из зала суда.

Сумма штрафа составила 4 млн руб. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России.

Ранее в четверг, 13 февраля, суд оштрафовал компанию Twitter на ту же сумму за отказ перенести в Россию серверы с персональными данными российских пользователей.

Материал дополняется

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова, Мария Лисицына
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