Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

Глава Роскомнадзора в интервью РБК сообщил, что диалог с Facebook о вариантах выполнения требований российского законодательства фактически остановился. Он назвал это печальным, учитывая количество пользователей социальной сети

Александр Жаров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Александр Жаров в интервью РБК рассказал, что сейчас у ведомства нет диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства. «Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — указал Жаров в ответ на вопрос, сколько еще времени российские власти будут готовы ждать выполнения требований законодательства от соцсети.

Он напомнил, что Россия «демонстрирует намерение найти решение» и с другой американской компанией — Google — оно было найдено. «Не точно так, как закон требует, компания так и не подключилась к системе для фильтрации ссылок из единого реестра запрещенных сайтов, но мы нашли техническое решение, которое нас устраивает», — отметил руководитель Роскомнадзора.

На Facebook Inc. (владеет одноименной социальной сетью, сервисами Instagram и WhatsApp) распространяются следующие требования российского законодательства: