Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

Александр Жаров в интервью РБК рассказал, что сейчас у ведомства нет диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства. «Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — указал Жаров в ответ на вопрос, сколько еще времени российские власти будут готовы ждать выполнения требований законодательства от соцсети.
Он напомнил, что Россия «демонстрирует намерение найти решение» и с другой американской компанией — Google — оно было найдено. «Не точно так, как закон требует, компания так и не подключилась к системе для фильтрации ссылок из единого реестра запрещенных сайтов, но мы нашли техническое решение, которое нас устраивает», — отметил руководитель Роскомнадзора.
На Facebook Inc. (владеет одноименной социальной сетью, сервисами Instagram и WhatsApp) распространяются следующие требования российского законодательства:
- По закону «О персональных данных» компания должна хранить данные российских пользователей на территории страны.
- По «закону Яровой» компания должна хранить также аудиозаписи разговоров пользователей и их переписку и предоставлять их по требованию правоохранительных органов вместе с информацией, необходимой для расшифровки коммуникации, если она шифровалась.
- Наконец, Facebook должна была предоставить Роскомнадзору информацию для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ, интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями).