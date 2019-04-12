Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб.

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы принял решение оштрафовать компанию Facebook за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей соцсети, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Компанию признали виновной в нарушении статье 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений или информации). По данным ТАСС, представители компании были уведомлены о происходящем, но не явились на судебное заседание.
Поправки в закон «О персональных данных», по которым хранение и обработка персональных данных россиян в интернете может производиться только с использованием баз данных, находящихся на территории России, вступили в силу 1 сентября 2015 года. Именно в рамках этого закона в России заблокировали сеть профессиональных контактов LinkedIn осенью 2016 года.
Однако не все зарубежные компании начали исполнять это требование. В числе тех, кто этого не сделал, — Facebook и Twitter.