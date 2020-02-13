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Московский суд оштрафовал Twitter на ₽4 млн

Причиной стал отказ компании переносить в Россию серверы с данными российских пользователей. В прошлом году штраф за это нарушение составил ₽3 тыс.
Twitter TWTR $36,47 -0,33% Купить
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 млн руб. компанию Twitter. Причиной стал отказ зарегистрированной в Калифорнии Twitter Inc. переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, сообщает агентство «РИА Новости».

В результате суд признал Twitter Inc. виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).

Перенести серверы в Россию Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter еще в 2016 году. С тех пор ведомство неоднократно продлевало сроки, чтобы компании могли выполнить требования российского законодательства.

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Поскольку к началу прошлого года требования так и не были выполнены, а обе компании предоставили, по словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, формальные ответы, то в апреле Таганский суд Москвы оштрафовал их на 3000 руб. и дал девять месяцев на исправление нарушений.

Комментируя сложившуюся ситуацию в конце января, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что крупный штраф является более действенной мерой воздействия, чем блокировка, которую можно обойти. «А штраф компании, которая работает в России, придется заплатить», — сказал он.

В соответствии с поправками в закон «О персональных данных», вступившими в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Twitter, персональные данные
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