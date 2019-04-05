Twitter оштрафовали на 3 тыс. руб. по спору о переносе серверов в Россию

Twitter оштрафовали на 3 тыс. руб. по спору о переносе серверов в Россию

Сети микроблогов назначили штраф в 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила российским властям данные о переносе серверов с персональными данными своих российских пользователей в Россию

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть микроблогов Twitter на 3 тыс. руб. по административному нарушению, а именно за то, что она не предоставила сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей (для юрлиц нарушение соответствующей нормы грозит штрафом в 3–5 тыс. руб.).

«Судья Антон Козырев огласил решение, согласно которому компания Twitter совершила административное правонарушение, и наложил на нее штраф в размере 3 тыс. руб.», — рассказала РБК пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Юлия Сухинина. Разбирательства в суде, пояснила она, «были связаны с тем, что компания не предоставила информации о том, что она перенесла в Россию сервера с персональными данными российских пользователей».

Такое же дело находится в производстве суда в отношении Facebook. Решение по нему еще не вынесено.

К административному наказанию (по ст. 19.7 КоАП, непредставление сведений госоргану) Twitter и Facebook Роскомнадзор решил привлечь в январе и феврале соответственно.