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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Twitter оштрафовали на 3 тыс. руб. по спору о переносе серверов в Россию
Сети микроблогов назначили штраф в 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила российским властям данные о переносе серверов с персональными данными своих российских пользователей в Россию
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть микроблогов Twitter на 3 тыс. руб. по административному нарушению, а именно за то, что она не предоставила сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей (для юрлиц нарушение соответствующей нормы грозит штрафом в 3–5 тыс. руб.).

«Судья Антон Козырев огласил решение, согласно которому компания Twitter совершила административное правонарушение, и наложил на нее штраф в размере 3 тыс. руб.», — рассказала РБК пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Юлия Сухинина. Разбирательства в суде, пояснила она, «были связаны с тем, что компания не предоставила информации о том, что она перенесла в Россию сервера с персональными данными российских пользователей».

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Чем для Facebook и Twitter обернется неисполнение российских законов

Такое же дело находится в производстве суда в отношении Facebook. Решение по нему еще не вынесено.

К административному наказанию (по ст. 19.7 КоАП, непредставление сведений госоргану) Twitter и Facebook Роскомнадзор решил привлечь в январе и феврале соответственно.

Согласно поправкам в российский закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

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Facebook и Twitter для организации хранения баз данных Роскомнадзор, в свою очередь, до декабря 2018 года предоставлял отсрочку. 18 декабря в российском ведомстве заявили о получении ответов по этому поводу от представителей американских компаний.

Однако, рассмотрев эти послания, в Роскомнадзоре заявили, что никаких конкретных шагов по поводу своих планов​ локализации баз данных российских пользователей и сроков их переноса Facebook и Twitter не предоставили.

Если Facebook не выполнит требований российского закона, на территории России он будет заблокирован, утверждал осенью прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Авторы: Анна Трунина, Евгения Маляренко, Роман Кирьянов
Теги: Twitter, штраф, сервер
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