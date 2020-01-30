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В Минкомсвязи объяснили решение штрафовать Facebook и Twitter

Крупные штрафы за повторное нарушение законов в сфере персональных данных, применяемые к Facebook и Twitter, являются более действенной мерой, чем блокировка соцсетей. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, блокировки можно обойти. А штраф компании, которая работает в России, придется заплатить. К тому же, добавил Волин, штраф можно взыскать с нарушителя и за пределами России.

Претензии Роскомнадзора к социальным сетям связаны с нарушением закона «О персональных данных». Поправки к этому закону, вступившие в силу в сентябре 2015 года, сделали обязательным хранение данных российских пользователей социальных сетей на территории России.

Из-за невыполнения этих требований в 2016 году Роскомнадзор заблокировал доступ к социальной сети профессиональных контактов LinkedIn. Кроме того, ведомство требовало от Facebook и Twitter перенести в Россию серверы, на которых хранится информация о российских пользователях, и постоянно продлевало сроки, для того чтобы компании могли выполнить требование закона.

Чем для Facebook и Twitter обернется неисполнение российских законов
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Однако компании Facebook и Twitter не выполнили эти требования. В декабре 2018 года Роскомнадзор направил в Facebook и Twitter официальный запрос о соблюдении норм законодательства. В январе социальные сети предоставили ответы. По словам представителя ведомства Вадима Ампелонского, эти ответы были формальными и не содержали конкретики.

В апреле Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter и дал им девять месяцев на исправление нарушений.

В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что его ведомство предупредило Facebook и Twitter о скором истечении срока локализации данных российских пользователей. Также Жаров анонсировал законопроекты, предусматривающие серьезные штрафы для тех, кто нарушает эти нормы.

Теги: Facebook, Twitter, штраф, Минкомсвязь
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