В Минкомсвязи объяснили решение штрафовать Facebook и Twitter

Крупные штрафы за повторное нарушение законов в сфере персональных данных, применяемые к Facebook и Twitter, являются более действенной мерой, чем блокировка соцсетей. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, блокировки можно обойти. А штраф компании, которая работает в России, придется заплатить. К тому же, добавил Волин, штраф можно взыскать с нарушителя и за пределами России.

Претензии Роскомнадзора к социальным сетям связаны с нарушением закона «О персональных данных». Поправки к этому закону, вступившие в силу в сентябре 2015 года, сделали обязательным хранение данных российских пользователей социальных сетей на территории России.

Из-за невыполнения этих требований в 2016 году Роскомнадзор заблокировал доступ к социальной сети профессиональных контактов LinkedIn. Кроме того, ведомство требовало от Facebook и Twitter перенести в Россию серверы, на которых хранится информация о российских пользователях, и постоянно продлевало сроки, для того чтобы компании могли выполнить требование закона.