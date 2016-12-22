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Глава Минприроды оценил запасы нефти и газа в России
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Глава Минприроды оценил запасы нефти и газа в России
Экономика, 13:49
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Глава Минприроды оценил запасы нефти и газа в России

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что нефть и газ в России не закончатся еще «очень долго». Об этом он сказал на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РБК.

«Это все миф, потому что мы делали предварительные прогнозы о выходе на предшельфовую и шельфовую зону, то там только 50 трлн газа приблизительно, а чем дальше мы идем по этому разлому от береговой зоны, тем газа больше», — сказал он.

Он добавил, что в простых месторождениях запасов нефти и газа хватит на 50–60 лет, однако страна еще не касалась сланцевой нефти и трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), которых много в России. Кобылкин отметил, что выступает за глубокую переработку нефти и газа внутри страны вместо их вывоза на экспорт.

Министр добавил, что в ближайшее время нельзя рассчитывать на расширение территории арктического шельфа в пользу России по геологическому принципу.

«То, что условия геологоразведки в Арктике сложные, это очевидно. Если 15 лет — это тот срок, за который там реально найти и подтвердить запасы, то я не исключаю, что мы поддержим это продление», — сказал министр, отвечая на вопрос РБК о поддержке его ведомством предложения «Роснефти» и «Газпрома» увеличить сроки геологоразведки на шельфе.

В 2015 году Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение шельфа в Арктике. В ней отмечалось, что комплекс Центрально-Арктических поднятий имеет континентальную природу образования.

С 2001 года Россия претендует на участок арктического шельфа, в который входят хребты Ломоносова и Менделеева. Страна получила участок на шельфе Охотского моря площадью 52 тыс. кв. км.

Теги: арктический шельф , Минприроды
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