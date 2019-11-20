Минфин направил в правительство проект механизма инвестирования из ФНБ

Минфин направил в правительство свои предложения по инвестированию средств ФНБ, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Власти намерены начать использовать резервные средства на проекты внутри страны уже в 2020 году

Минфин направил в правительство предложения, определяющие принципы инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передал корреспондент РБК.

«Министерство финансов подготовило соответствующие предложения, направило в правительство. В правительстве будет проведено обсуждение этих вопросов, после этого мы уже можем говорить, что правительство будет иметь выработанную позицию по принципам инвестирования средств ФНБ», — сказал Силуанов.

ФНБ, российский суверенный фонд, который формируется за счет бюджетного правила — доходы от продаж нефти стоимостью более $40 за баррель в ценах 2017 года направляются в резервы. В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство сможет распечатать и начать инвестировать средства ФНБ только после того, как ликвидная часть фонда превысит планку 7% ВВП. Как ожидается, это произойдет уже в 2020 году, когда, как сообщал Силуанов, ликвидная часть превысит планку на 1,5–2 трлн руб. Он предложил направить на инвестиции внутри страны 15–20% от этой суммы.