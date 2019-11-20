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Минфин направил в правительство проект механизма инвестирования из ФНБ
Минфин направил в правительство свои предложения по инвестированию средств ФНБ, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Власти намерены начать использовать резервные средства на проекты внутри страны уже в 2020 году

Минфин направил в правительство предложения, определяющие принципы инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передал корреспондент РБК.

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«Министерство финансов подготовило соответствующие предложения, направило в правительство. В правительстве будет проведено обсуждение этих вопросов, после этого мы уже можем говорить, что правительство будет иметь выработанную позицию по принципам инвестирования средств ФНБ», — сказал Силуанов.

ФНБ, российский суверенный фонд, который формируется за счет бюджетного правила — доходы от продаж нефти стоимостью более $40 за баррель в ценах 2017 года направляются в резервы. В соответствии с Бюджетным кодексом, правительство сможет распечатать и начать инвестировать средства ФНБ только после того, как ликвидная часть фонда превысит планку 7% ВВП. Как ожидается, это произойдет уже в 2020 году, когда, как сообщал Силуанов, ликвидная часть превысит планку на 1,5–2 трлн руб. Он предложил направить на инвестиции внутри страны 15–20% от этой суммы. 

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Путин сообщил о планах по расходованию ФНБ


Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце октября поручил Минфину и Минэкономразвития до 2 декабря представить в правительство предложения по принципам стимулирования частных инвестиций, предполагающим софинансирование проектов из средств ФНБ.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет», что проекты для инвестиций средств ФНБ сейчас находятся в стадии проработки, но власти не будут «разбрасываться деньгами». По словам Путина, средства из ФНБ не будут тратиться на продвижение нефтегазового сектора экономики, а пойдут скорее на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ФНБ, Минфин
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