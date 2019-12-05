Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»

На развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 трлн руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках встречи с журналистами российских телеканалов сообщил, что в ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 трлн руб.

«Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрее <...> эти деньги будут использоваться для инвестпроектов», — отметил Медведев.

Как уточнил премьер, они будут использоваться при условии 80% внешних инвестиций. «Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку — то есть, открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России», — отметил он.

По словам главы правительства, «это особый инструмент» и «неприкосновенный запас» на тот случай, если в мировой экономике случится кризис.

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