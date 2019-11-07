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Экономика ,  
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Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены не только на крупные, но и на небольшие инвестпроекты в регионах, чтобы ускорить рост экономики в субъектах, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.

В 2020 году «подушка безопасности — ФНБ» может быть распечатана, напомнил он. Инвестирование средств ФНБ возможно после того, как ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП. Это случится уже в следующем году.

«Мы сейчас говорим активно вместе с РФПИ, который является получателем части средств ФНБ, чтобы помочь региональным проектам. Нам нужны большие проекты, но нужны и небольшие, которые дают эффект для роста экономики в том числе в регионах», — сказал Силуанов. Он призвал РФПИ обратить внимание на проекты, «которые дают такой эффект для региональной экономики, в том числе с использованием ресурсов ФНБ».

Предельный объем ресурсов ФНБ, доступных для инвестирования, в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021 году — 3,7 трлн руб., в 2022 году — 5,8 трлн руб., указывали эксперты Российского экономического университета им. Плеханова в своем заключении на проект бюджета. На возвратные инвестиционные проекты внутри страны может быть потрачено 15–20% этих средств, порядка 300–400 млрд руб. в первый год, но больше в последующие, сообщал Силуанов.

Правительство хочет направлять средства ФНБ таким образом, чтобы они приносили синергетический эффект, который позволит на каждый инвестированный рубль из фонда привлекать 4-5 руб. частных инвестиций. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 2 декабря 2019 года представить предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств ФНБ.

В России есть «интереснейшие, шикарные проекты», которые без государственной поддержки на начальной стадии «туго запускаются», говорил Силуанов. Именно таким инвестпроектам следует помочь средствами ФНБ. Речь, в частности, может идти о газохимическом проекте «Газпрома» и Артема Оболенского (экс-партнера Аркадия Ротенберга) и о проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

ЦБ опасается, что вложение резервов во внутреннюю экономику разгонит инфляцию, и предложил альтернативу — поднять цену отсечки по нефти в бюджетном правиле (в 2019 году составляет $41,6 за барр.). Однако против изменения цены отсечения выступает Минфин. «Вопрос отсечки цены не рассматривается в правительстве. Мы накопили не так много резервов, чтобы десятилетиями закрывать выпадающие [в случае падения цен на нефть] доходы», — говорил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

ФНБ наполняется за счет бюджетного правила — механизма, при котором дополнительные доходы при стоимости нефти более $40 за барр. в ценах 2017 года направляются в резервы. В 2020 году все нефтегазовые доходы бюджета, полученные от продажи нефти дороже $42,4 за барр., будут аккумулироваться на счетах Минфина.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минфин, Антон Силуанов, средства ФНБ
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