«Росгеология» получит госзаказ на геологоразведку еще на 5 млрд руб.

Просьбу гендиректора «Росгеологии» Сергея Горькова об увеличении госзаказа на геологоразведку удовлетворили, компания дополнительно получит более 5 млрд руб. Всего на ближайшие два года «Росгеологии» выделят из бюджета 9 млрд руб.

Фото: Владимир Байкальский / ТАСС

«Росгеология» получила госзаказ еще на 5,2 млрд руб. и девять новых объектов для геологоразведки. Об этом рассказал РБК источник, близкий к Роснедрам, и подтвердил собеседник, знакомый с условиями госконтракта для «Росгеологии». Госкомпании 3 июля продлили статус единственного поставщика услуг по геологическому изучению недр для Роснедр сроком на два года — в 2019–2020 годах по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков 10 июля попросил вице-премьера Алексея Гордеева ускорить согласование дополнительного перечня объектов для геологоразведки в рамках госзаказа. Он объяснял это необходимостью оперативно провести сейсморазведку в море Лаптевых и заливе Шелихова в Охотском море, где такие работы из-за погодных условий возможно осуществлять только с июля по сентябрь. Поскольку «Росгеология» за собственный счет начала подготовительные работы в Охотском море уже в июле, Горьков попросил компенсировать компании эти расходы.

Как следует из материалов Роснедр (копия есть у РБК, подлинность подтвердил близкий к ведомству источник), «Росгеология» получит не два, а сразу девять новых объектов для геологоразведки в рамках госконтракта. Помимо сейсморазведки нефти и газа в море Лаптевым и заливе Охотского моря компания изучит потенциальные ресурсы нефти в Иркутской области и в Якутии. Речь идет о комплексной геологоразведке Ульканской, Восточно-Тэтэрской, Анабаро-Хатангской площадей в Иркутской области и Намской площади в республике Саха (Якутия). Кроме того, «Росгеология» поищет подземные источники питьевой воды в селе Верхневилюйск в Якутии и в поселке Октябрьский Архангельской области, следует из материалов. Близкий к Роснедрам источник РБК пояснил, что речь идет об объемах работ на 2019–2021 годы.

«Эти работы — уточнение перечня объектов, указанного в распоряжении от 3 июля 2019 года», — сказал РБК директор по связям с общественностью «Росгеологии» Александр Шадрин. Он не стал комментировать перечень объектов, сумму контракта и переписку руководителя с вице-премьером. РБК направил запросы представителю Гордеева и в Роснедра.

В начале июля по распоряжению Дмитрия Медведева в «Росгеологии» согласовали 13 объектов по разведке нефти, газа, твердых полезных ископаемых и подземных вод на 2019–2020 годы по госконтракту на сумму 3,75 млрд руб. Тогда представитель «Росгеологии» пояснял РБК, что этот перечень будет расширяться. По его словам, на контракты в рамках госзаказа приходится более 30% выручки холдинга и примерно такая доля сохранится и в 2019 году.