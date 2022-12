Нехватка импортного меха вынудила магазины сократить ассортимент шуб

Из-за санкций и массового истребления норок в Дании производители шуб в России столкнулись с нехваткой меха и ростом цен на сырье. Это уже привело к сокращению ассортимента магазинов, у которых и так упал спрос на меховые изделия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Один из крупнейших российских продавцов одежды и изделий из натурального меха, «Снежная королева», сократил количество магазинов, в которых представлены шубы из меха норки, рассказал РБК председатель совета директоров компании Вугар Исаев. Сокращение ассортимента коснулось почти 30% магазинов — около 38 малоформатных магазинов (из 128 точек).

Сокращение предложения в изделиях из норки произошло под влиянием двух внешних факторов, объясняет Исаев. Во-первых, после ликвидации датских зверохозяйств в период пандемии коронавируса уменьшилось предложение исходного сырья. Как следствие, цены на сырье выросли — подорожание, по оценке Исаева, составило от 50 до 100%. Во-вторых, из-за существенного увеличения процентных ставок по банковским кредитам прекратилась программа льготного потребительского кредитования, когда покупатели могли приобрести норковую шубу без первоначального взноса в рассрочку на срок до 36 месяцев, поясняет собеседник РБК.

В целом меховые изделия, не считая норки, есть во всех магазинах «Снежной королевы», и количество представленных моделей выросло, уверяет Исаев.

С дефицитом скандинавской норки столкнулись и другие российские производители и продавцы меховых изделий. Что происходит на этом фоне с ценами на шубы и спросом на них — в материале РБК.

Почему Дания уничтожила норок В 2020 году датское правительство приняло решение об истреблении всей популяции норок в стране из-за обнаружения у некоторых из них особо устойчивой мутации коронавируса. Из-за этого крупнейший в мире поставщик невыделанного меха — аукционный дом Kopenhagen Fur — объявил о постепенном сворачивании операций и окончательном закрытии компании в течение двух-трех лет. Позднее власти Дании признали, что решение уничтожить всех разводимых в стране норок, в том числе и здоровых, было неправильным. На фоне этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен даже вынуждена была подать в отставку.

Есть ли дефицит меха

Норка — главное сырье для производства шуб у отечественных производителей. В России на норку приходится свыше 90% пушно-мехового производства в количественном выражении, оценивает директор звероводческого хозяйства «Мермерины» Владимир Бозов. По данным Россельхознадзора, на мех норки приходились основные закупки шкур пушных зверей за рубежом.

Владелица меховой фабрики MaryBelle Юлия Денисова подтверждает, что меховое сырье становится менее доступным. «Купить шкурки мы можем, но проблематично ввезти аукционный мех из-за нарушенной логистики. [Оптовая] цена на шубы значительно выросла — примерно на 30% год к году, к тому же это будет дороже, так как раньше завозили напрямую», — рассказывает предпринимательница. Если ситуация не наладится, «мех (для производства. — РБК) будет предметом роскоши», резюмирует она.

В меховой индустрии антироссийские санкции США и ЕС после начала специальной военной операции на Украине вылились в запрет импорта меховых шкур в Россию в рамках остановки поставок предметов роскоши и запрет на вывоз из России невыделанных шкур в страны Европейского союза. Эти меры содержатся в четвертом и восьмом пакетах санкций ЕС против России и в списке Бюро промышленности и безопасности (профильный орган по экспортному контролю) при Министерстве торговли США.

На компанию «Русский мех», занимающуюся пошивом и продажей шуб, в основном оказали влияние не страновые санкции, а то, что один из крупных меховых аукционов отказывается работать с российскими компаниями, а другой не может предложить необходимую продукцию из-за последствий пандемии, рассказал РБК ее сотрудник. «Пока запасы есть, что будет в следующем году — не знаю», — говорит собеседник РБК.

Вугар Исаев более оптимистичен. «Российские производители сырья, анализируя рыночную ситуацию, нарастили и продолжают наращивать объемы. Из-за кризиса в европейской меховой индустрии, спровоцировавшего дефицит сырья на мировых аукционах с последующим скачком цен, российские хозяйства смогли оперативно сориентироваться и найти ресурс для роста и развития. «Прогнозировать на годы вперед мы сейчас не готовы, но можем отметить, что российское сырье сегодня по качеству не уступает европейскому, а иногда и превосходит его», — говорит он.

Впрочем, это мнение о качестве российского меха разделают не все участники рынка. «У российской и китайской норки более жесткий волос и менее густой», — говорит Юлия Денисова.

Откуда Россия завозит меха

Основные производители норки — страны Скандинавии и Прибалтики, Голландия, Россия, Канада, США, а также Китай. В последние десять лет объемы производства ежегодно снижаются. Так, если в 2012–2013 годах мировое производство составляло 89 млн шкурок, по итогам 2021 года оно снизилось в пять раз и составило 16 млн шкурок, в 2022 году производство прогнозируется на уровне около 13 млн шкурок, приводит отраслевые данные Бозов. Из них на Россию приходится около 10% — 1,3 млн шкур.

Поставки импортного меха в Россию сокращаются из года в год, говорит представитель Россельхознадзора. Резкое снижение произошло после начала пандемии: в 2020 году импорт шкур пушных зверей сократился по сравнению с 2019 годом на 260%, а по итогам 2021 года их было завезено еще на 15% меньше по сравнению с 2020-м.

В текущем году импорт также упадет по сравнению с прошлым годом, ожидают в Россельхознадзоре: данные государственной системы в области ветеринарии «ВетИС» показывают, что за январь—ноябрь этого года поставки шкур пушных зверей на 60% меньше, чем за весь полный 2021 год, сообщили в ведомстве, не уточняя конкретных цифр.

По итогам всего 2022 года объем завезенной из-за рубежа норки может снизиться по сравнению с 2021-м на 20–25%, ожидают в Россельхознадзоре. Дания в этом году не завозила в Россию норку, а также песца. Финляндия и Белоруссия продолжают поставки, но в «несколько сниженном объеме». Зато импорт меха норки в 2022 году увеличился из Литвы, и впервые его начала завозить в Россию Латвия, оценивают в Россельхознадзоре.

Помимо норки Россия завозит из Финляндии песца и енота, но их поставки в этом году также снизились. Мех бобра и енота раньше импортировался из Канады, но еще в 2020 году эта страна сократила поставки меха енота в Россию и планомерно снижала поставки бобра — в этом году поставок шкур пушных зверей из Канады не было.

Рысь, куница, опоссум, соболь, выдра, ондатра, барсук в особо крупных объемах в Россию не завозились с 2019 года, а в 2022 году их поставок вообще не было, добавляют в Россельхознадзоре. При этом представитель ведомства подчеркивает, что импорт шкур пушных зверей Россией «намного меньше, чем экспорт», но цифр не приводит.

Официальная статистика не учитывает долю китайских контрафактных поставок в виде готовых меховых изделий, на которые в России, по сути, только пришивают лейбл, отмечает Бозов. После первого квартала 2022 года экспортные поставки от российских зверохозяйств прекратились, уверяет топ-менеджер. Но он указывает, что продажи российских шкур ведут аукционные дома, которые хоть и не принимают новый товар (Kopenhagen fur не принимает ни от кого, а Saga Furs в начале марта 2022-го прекратил прием шкурок от российских поставщиков), но проводят торги продукции, которая осталась у них в запасах с прошлого года и первого квартала 2022-го. По данным Бозова, текущие совокупные остатки непроданной норки после прошлого сезона (длился с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го) у Saga Furs и Kopenhagen fur составляет 28 млн шкурок.

Есть ли спрос на шубы

Продажи шуб в России падают последние несколько лет, но пандемия обвалила этот рынок. В 2021 году россияне, по данным системы маркировки «Честный знак», потратили на покупку шуб около 40 млрд руб. Всего за прошлый год жители России купили около 624,8 тыс. шуб, что на 0,5% меньше, чем годом ранее (тогда было продано 628,3 тыс. шуб). В сравнении с 2019 годом, когда было продано более 1 млн единиц меховых товаров, объем продаж снизился более чем на 40%.

В этом году, по наблюдениям директора звероводческого хозяйства «Мермерины», спрос на готовые меховые изделия в России снизился, но на рынке нет равномерной тенденции снижения. «У кого-то продажи упали на 20%, у кого-то — на 80%. Людям неспокойно, даже мечтавшие купить шубу женщины не знают, смогут ли позволить себе покупать базовые продукты завтра», — говорит он.

Прогнозировать, какими будут трафик и продажи в зимние месяцы, Исаев не берется. «Ситуация разнится и по городам, и по торговым центрам. Но в целом падение трафика по сравнению с прошлым годом продолжается, хотя его темпы и стали ниже, чем были весной», — говорит глава компании. О снижении покупательной способности из-за падения доходов и уменьшении продаж говорит и сотрудник компании «Мир меха и кожи» из Подмосковья.

При этом цены на меховые изделия зимой 2022 года, по данным «Честного знака», выросли в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в среднем почти на 6%.

Спрос на шубы находится под влиянием совокупности факторов, в частности сокращения доходов населения и вынужденной экономии, констатирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Потребители, по ее словам, все чаще выбирают более функциональную одежду из современных материалов и переходят на более дешевые виды зимней одежды: куртки и пуховики, изделия их экомеха, утепленные пальто. Еще один фактор, влияющий на спрос, — распространение идеологии отказа от натуральных мехов и активности организации по борьбе за права животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), перечисляет эксперт. По итогам 2022 года Лебсак-Клейманс прогнозирует сокращение спроса на шубы на 25%.

Некоторые потребители вместо покупки новой шубы готовы обновить старое изделие. «Люди вспомнили, что они готовы перекроить, увеличить, уменьшить, изменить фасон. У меховых домов их же клиенты начали перекраивать свои старые изделия», — говорит представитель компании «Русский мех».