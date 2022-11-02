Метте Фредериксен (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку, сообщает Associated Press. Свое прошение она передала королеве Маргрете, которую она проинформировала о результатах прошедших накануне парламентских выборов.

«Я счастлива, горда и благодарна. Несколько лет быть премьер-министром было очень тяжело: сперва пандемия, теперь инфляция», — сказала она.

В связи с этим, по мнению Фредериксен, многое указывало на то, что «действующее правительство не добьется переизбрания». Заявление Фредериксен об отставке было сделано после подсчета голосов на парламентских выборах, в ходе которых левоцентристский блок, который она возглавляет, сохранил свое большинство с перевесом лишь в одно место.

Фредериксен останется на посту до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Досрочные парламентские выборы в Дании прошли накануне, их проведение Фредериксен анонсировала в начале октября. Социал-либеральная партия выдвинула Фредериксен ультиматум из-за ситуации с уничтожением норок в пандемию: либо новые выборы, либо вотум недоверия правительству, отмечала The Guardian. Тогда она, будучи главой социал-демократического кабмина, члены которого представляли в парламенте меньшинство, заявила, что Дании нужно правительство, представленное партиями «по обе стороны центральной политической линии». Однако, как передавал Reuters, лидер Либеральной партии Якоб Эллеман-Енсен заявил, что его политическое объединение не собирается формировать правительство с социал-демократами. Такую же позицию озвучил и лидер Консервативной партии.

Поддержка правительства Фредериксен стала снижаться после скандала с уничтожением миллионов норок в период пандемии коронавируса, когда премьер-министр объявила их потенциальными разносчиками COVID-19 и потребовала от звероводов избавиться от животных.

Власти Дании признали ошибочным приказ об уничтожении норок в стране. В июне 2022 года назначенная парламентом комиссия подвергла правительство Дании жесткой критике за решение об убийстве норок. Это привело к расколу в левоцентристском блоке. До пандемии Дания была крупнейшим в мире экспортером меха норок.

Метте Фредериксен возглавила правительство в 2019 году и пробыла на своем посту три года. Reuters называет ее самым молодым премьер-министром Дании, ей 44 года.