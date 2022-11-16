ЦУМ запустил платформу для перепродажи люксовых вещей

Один из старейших продавцов люкса ЦУМ вышел в набирающий популярность сегмент продаж подержанных предметов роскоши. Ретейлер запустил онлайн-платформу, где можно продать и купить бывшие в употреблении брендовые вещи

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Специализирующийся на продажах люксовых товаров универмаг ЦУМ запустил ресейл-платформу Tsum Collect, на которой частные лица могут продать или купить подержанные предметы персональной роскоши из категорий женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров. Приложение под таким названием появилось в магазине онлайн-приложений AppStore, его выпустил тот же разработчик, что и официальное приложение универмага. Как уточнил представитель ЦУМа, позднее оно будет запущено и в Google Play.

На онлайн-площадке представлены вещи таких брендов, как Celine, Prada, Gucci, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Tom Ford, Comme Des Garçons и других. Основную долю текущего ассортимента предоставили VIP-клиенты ЦУМа, сообщили в компании.

Помимо продаж через специальное приложение, подержанные товары продаются и в специальной секции на третьем этаже универмага, — там представлены предметы роскоши, несущие коллекционную ценность. Перед продажей вещи проходят экспертизу сотрудников ЦУМа на подлинность и состояние. Ретейлер возьмет на себя также техническую сторону продаж: хранение вещей, оформление карточки товара для приложения, съемку и описание товара. Комиссия за услуги ретейлера составит от 15 до 25% в зависимости от категории и стоимости товара.

В последние несколько лет рынок продаж подержанных премиальных и люксовых вещей активно развивался. Так, по оценке аналитиков Bain, в 2021 году он достиг объема €33 млрд. С 2017 по 2021 год этот сегмент вырос на 65%, тогда как динамика роста рынка первичных люксовых продаж в то же время составила только 12% (в 2021 году этот рынок оценивался в €1,14 трлн).

В августе 2022 года ресейл люксовых вещей запустил онлайн-ретейлер Lamoda. В специальной секции собрана продукция от более чем 50 люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta и Louis Vuitton.

Универмагами ЦУМ, а также ДЛТ в Петербурге управляет группа Mercury, основанная в 1993 году. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее собственным данным, продаются коллекции более 800 брендов: Dolce&Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Alexander McQueen, Balenciaga, Saint Laurent, а также часы и ювелирные украшения, парфюмерно-косметические и интерьерные марки. Владельцами Mercury считаются Леонид Фридлянд и Леонид Струнин.