Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России

Евросоюз запретил экспортировать в Россию предметы роскоши, включая меховые изделия. Теперь магазины в городе Кастория, где шубы — одна из основных статей экспорта, а Россия — ключевой импортер, существуют за счет господдержки

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Магазины шуб в греческом городе Кастория, где меховая промышленность является основной отраслью экономики, закрываются из-за санкций против России, пишет Reuters. Страна была одним из основных импортеров их продукции.

По словам одного из бизнесменов, Антониса Дисиоса, город переживает худшие времена. Он призвал Евросоюз исключить мех из антироссийских санкций.

«Мы не можем просто найти новый рынок, нужны определенные условия», — пояснил глава Греческой меховой федерации Апостолос Цукас. Сейчас, по данным федерации, около 2 тыс. магазинов в стране, где работают около 4 тыс. человек, удается избежать увольнения сотрудников лишь за счет господдержки. Руководство может приостановить действие контрактов с 80% персонала, который будет получать пособие. Эти меры введены до сентября, и, по мнению Цукаса, закрытие компаний — вопрос времени.

В июне Касторию посетил государственный министр Акис Скертсос. Он пообещал поддерживать отрасль, но признал, что Греции необходимо искать другие источники дохода. Reuters со ссылкой на статистику указывает, что, хотя меховые изделия все еще входят в десятку главных экспортируемых товаров страны, их продажи с каждым годом снижаются. В 2017 году Греция экспортировала в Россию шуб на €55 млн, а в 2021-м — всего на €14 млн.

Санкциям и их влиянию на меховую индустрию обрадовались зоозащитники. «Россияне всегда покупали много [шуб]. Война прекратила это, и это отличные новости», — заявил представитель Антимехового альянса (Fur Free Alliance) Марк Гловер. Джо Свабе, директор по связям с общественностью в европейском отделении Humane Society International, назвала отрасль умирающей, а решение греческих властей продолжать развивать ее — просчетом.

Греция больше не может поставлять в Россию изделия из меха, так как они попали под санкции Евросоюза из-за спецоперации на Украине как предметы роскоши.