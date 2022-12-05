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McKinsey оценила последствия конфликта на Украине для мирового рынка моды

Аналитики McKinsey оценили влияние специальной военной операции на Украине на рынок моды
Как экономические последствия начала специальной военной операции повлияли на мировой модный бизнес, новые модели потребления, в чем спрос будет похож на 1980-е — РБК рассказывает об отчете McKinsey The State of Fashion 2023
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images

В конце ноября 2022 года аналитики консалтинговой компании McKinsey & Company совместно со специализированным изданием The Business of Fashion подготовили ежегодное исследование состояния мирового рынка моды. РБК ознакомился с исследованием и рассказывает о главных событиях, повлиявших на продажи одежды, обуви и аксессуаров в текущем году, а также перспективах и трендах индустрии моды на ближайшие годы, которые выделили эксперты.

Геополитическая напряженность по значимости влияния сменила пандемию

В начале 2022 года мировая индустрия моды начала оправляться от ущерба, нанесенного последствиями мировой пандемии COVID-19. Однако ухудшение макроэкономических и геополитических условий во второй половине года в значительной степени окажет влияние на мировые модные бренды и ретейлеров, отмечают аналитики McKinsey. Опрошенные исследователями руководители крупнейших компаний индустрии ожидают, что предстоящий 2023 год будет «напряженным»: 56% из них считают, что условия работы, в которых окажется рынок, будут только ухудшаться.

Какие данные приводятся в исследовании

Эксперты использовали выводы отчета McKinsey Global Fashion Index, в котором анализируются финансовые данные почти 400 публичных компаний. Руководители части этих компаний — среди них Tapestry (бренды Kate Spade, Coach, Stuart Weitzman), Hugo Boss, Puma, Allbirds и другие — были привлечены в качестве респондентов для исследования The State of Fashion 2023.

Начавшаяся в феврале специальная военная операция России на Украине спровоцировала ряд событий — в частности, эскалацию энергетического кризиса в Европе, во многих странах в значительной степени выросла инфляция, также были прерваны цепочки поставок.

Тем не менее, как подчеркивают исследователи, в этот сложный период большая часть компаний вошли значительно подготовленными: они демонстрировали впечатляющий рост по итогам 2021 года (21% год к году) и в первые месяцы 2022 года (рост составил 13%, период не уточняется). Наращивать динамику продаж помог в том числе отложенный потребительский спрос после того, как страны постепенно снимали ковидные ограничения. В итоге более 50% компаний, которые McKinsey отслеживает в постоянном исследовании Global Fashion Index, были прибыльными в прошлом году.

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Но больше половины опрошенных руководителей считают, что геополитическое напряжение вокруг продолжающегося конфликта на Украине, нарушение цепочек поставок и энергетический кризис ослабят индустрию моды. Среди основных рисков для fashion-индустрии в 2023 году, которые назвали опрошенные McKinsey руководители компаний, больше всего их беспокоили инфляция (о ней заявили 78% опрошенных), геополитическая нестабильность (66%, респонденты особенно подчеркивали конфликт на Украине), сбои в цепочке поставок (52%), рост волатильности экономики (31%) и рост цен на энергоносители (28%). При этом COVID-19 оказался лишь на десятом месте среди главных опасений и беспокоил всего 5% опрошенных. «Это свидетельствует о том, что экономические и геополитические вопросы затмили кризис общественного здравоохранения», — отмечают авторы отчета.

Политика начала влиять на моду

По подсчетам экспертов McKinsey, в течение нескольких недель после начала военной операции на Украине более 500 глобальных компаний из различных производственных секторов объявили о прекращении деятельности в России. Многие модные бренды ссылались на торговые ограничения и проблемы с логистикой, но были и те, кто заявлял, что сворачивает бизнес в регионе, проявляя солидарность и призывая к миру. «Совсем недавно это считалось бы необычным. Fashion-бренды с давних пор стремятся быть политически нейтральными, чтобы избежать сложностей как с клиентами, так и инвесторами и деловыми партнерами», — говорят исследователи.

По прогнозу аналитиков, в следующем году продажи индустрии моды будут расти более медленными темпами, чем в 2022-м, и в 2023 году может произойти снижение, которого не наблюдалось много лет. В целом, по прогнозу McKinsey, в 2023 году мировые продажи fashion-индустрии в сегменте люкс покажут рост в пределах 10%, тогда как для всего остального рынка продажи будут колебаться от минус 2 до плюс 3%.

Какие стратегии и рынки выбирают компании

Как считают эксперты McKinsey, бренды должны оставаться гибкими для того, чтобы реагировать на неравномерные модели потребительского поведения. Так, 74% потребителей fashion-продукции в США в апреле—июле 2022 года переключились на более дешевые марки, при этом в будущем году американский рынок обещает быть одним из наиболее стабильных.

Последствия инфляции уже влияют на модный рынок, указывают аналитики. Цены на одежду в США, Великобритании, Франции, Италии и Испании выросли на 22% с июля по октябрь 2022 года по сравнению с мартом—июнем 2022 года. Ожидается, что повышение цен продолжится и в 2023 году, поскольку бренды перекладывают повышенные расходы на покупателей. Высокая инфляция будет негативно влиять на компании в том числе и в разрезе более высоких затрат на кредиты, что может привести к сворачиванию ранее запланированных инвестиций.

Европейцы максимально сократят расходы на одежду, обувь, украшения и аксессуары, ожидают в McKinsey. В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, ежегодный рост цен на продовольствие достиг почти 15% в июле, а затраты на электроэнергию, как ожидается, утроятся с 2023 года, что приведет к сокращению бюджетов потребителей на такие необязательные товары, как модные вещи. При этом рост экономик от экспорта газа и нефти в таких странах, как Саудовская Аравия, создает возможности для индустрии моды.

Опрос McKinsey показал, что 45% руководителей индустрии моды планируют обновление ассортимента брендов, чтобы адаптироваться к снижению покупательной способности клиентов, в то же время 72% планируют повысить розничные цены, чтобы помочь своим компаниям справиться с инфляционной обстановкой.

Потребители ждут скидок и готовы покупать подержанные вещи

Как отмечают аналитики McKinsey, в группах потребителей с различными доходами будут разнонаправленными и траты: покупатели с высоким доходом, сбережениями и гарантией занятости продолжат тратить средства на модные вещи, в то время как клиенты с низкими доходом сократят дискреционные расходы (необязательные для домохозяйства).

Многие потребители будут выбирать ретейлеров с более низкими ценами и скидками. Поэтому, как считают аналитики, off-price-каналы продаж (аутлеты) будут показывать заметный рост — к 2025 году на них будет приходиться 12% доходов индустрии моды. Еще динамичнее будет расти сегмент перепродаж — в 11 раз быстрее всего модного рынка — и достигнет $47 млрд (в 2022 году оборот этого рынка прогнозируется на уровне $15 млрд).

Стабильность рынка роскоши

Эксперты McKinsey подчеркивают, что многие известные бренды из сегментов люкс и доступной роскоши (ценовая категория товаров между люкс- и премиум-категорией) не были затронуты макроэкономической турбулентностью и негативными эффектами высокой инфляции. Они приводят в качестве примера французский конгломерат LVMH (бренды Christian Dior, Fendi, Givenchy), который отчитался об органическом росте выручки на 20%, до €56,5 млрд, за первые девять месяцев 2022 года в сравнении с периодом годом ранее.

Помимо стран Ближнего Востока критически важным рынком в долгосрочной перспективе остается Китай, где высок потенциал в тратах на предметы роскоши. Однако, как отмечают аналитики, китайский рынок сталкивается в последнее время с изменениями в потребительском поведении — покупатели начинают отдавать предпочтение местным брендам.

В целом исследователи McKinsey рассчитывают, что рост продаж предметов персональной роскоши составит от 5 до 10% в 2023 году.

Возвращение делового стиля

После спада на фоне пандемии и перехода на удаленную работу из дома категория официальной одежды в 2021 и 2022 годах восстанавливалась. Этот импульс сохранится и в 2023 году, но может замедлиться в условиях жесткого экономического климата, прогнозируют эксперты.

Изменения в модных веяниях и переход потребителей к повседневному стилю оказали влияние не только на компании, специализирующиеся на деловой одежде, но даже на статистические ведомства. В марте 2022 года Управление национальной статистики Великобритании впервые с 1947 года исключило мужские костюмы из средней потребительской корзины. А производители костюмов Hugo Boss и Brooks Brothers обновили свои коллекции, сделав упор в том числе на спортивную одежду.

Тем временем одежда для торжественных случаев в наиболее формальной части категории будет более устойчивой, отражая некоторые тенденции, наблюдавшиеся в предыдущие периоды рецессии. Например, в начале 1980-х годов американские универмаги сообщали, что элитная вечерняя одежда была одной из немногих категорий, которые пользовались относительно высоким спросом. Около 39% руководителей из компаний индустрии моды ожидают, что продажи одежды для особых случаев войдут в тройку самых быстрорастущих категорий в 2023 году.

Прокат вечерних нарядов

Наряды для торжественных случаев, по прогнозу аналитиков, станут драйвером роста рынка аренды одежды, который к 2025 году достигнет $2,1 млрд. Многие потребители, понимая, что наденут одежду для торжественного случая всего несколько раз, готовы брать напрокат или покупать на платформах для перепродаж. Согласно опросу, проведенному в 2022 году агентством маркетинговых исследований Kantar, потребители с большей вероятностью готовы арендовать вечерние наряды, чем любую другую категорию одежды или аксессуаров.

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Теги
Анна Левинская, Анна Захарова, Александр Ситюков
мода одежда fashion рост цен
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