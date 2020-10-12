S7 на полгода обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров

Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 уже полгода — с апреля — перевозит больше пассажиров, чем «Аэрофлот». При этом «Аэрофлот» единственный получил возможность летать в СНГ и более 50 млрд руб. господдержки из бюджета

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По итогам сентября 2020 года S7 перевезла 1,42 млн пассажиров, сохранив первое место на российском рынке, а «Аэрофлот» (второе) — 1,34 млн человек. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

Всего российские авиакомпании за месяц обслужили 8,65 млн пассажиров, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и S7.

«Аэрофлот» уже полгода уступает S7 по числу пассажиров, впервые крупнейшая частная авиакомпания обошла его в апреле 2020 года. Тогда S7 перевезла 213,9 тыс. пассажиров (-78,9% к прошлому году) «Аэрофлот» — 147,7 тыс. (-95,2%). Всего в апреле российские авиакомпании суммарно перевезли 771 тыс. пассажиров (-91,8%). Такое резкое падение было связано с приостановкой международного сообщения в конце марта из-за пандемии коронавируса и сокращения внутренних перелетов.

За полгода (апрель—сентябрь) S7 перевезла около 5,54 млн человек, «Аэрофлот» — около 4,7 млн.

«Они (S7) летают не только из столичного Домодедово, но и из новосибирского Толмачево. При этом на них распространяется постановление правительства № 1242 о субсидировании региональных перевозок внутри России, подчеркиваю, не из Москвы, — говорил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС. — Им помогают — они летают. А мы не можем. Более 240 машин из 360 встали на прикол». По его словам, «Аэрофлот» оказался «заложником ситуации», потому что базируется в столице и на него не распространяется это постановление правительства о субсидиях. Но Савельев обещал, что группа «нагонит и вернет свое».