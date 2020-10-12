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S7 на полгода обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров

Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 уже полгода — с апреля — перевозит больше пассажиров, чем «Аэрофлот». При этом «Аэрофлот» единственный получил возможность летать в СНГ и более 50 млрд руб. господдержки из бюджета
Аэрофлот AFLT ₽60 -0,43% Купить
Фото:Soeren Stache / DPA / ТАСС
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС

По итогам сентября 2020 года S7 перевезла 1,42 млн пассажиров, сохранив первое место на российском рынке, а «Аэрофлот» (второе) — 1,34 млн человек. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

Всего российские авиакомпании за месяц обслужили 8,65 млн пассажиров, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и S7.

«Аэрофлот» уже полгода уступает S7 по числу пассажиров, впервые крупнейшая частная авиакомпания обошла его в апреле 2020 года. Тогда S7 перевезла 213,9 тыс. пассажиров (-78,9% к прошлому году) «Аэрофлот» — 147,7 тыс. (-95,2%). Всего в апреле российские авиакомпании суммарно перевезли 771 тыс. пассажиров (-91,8%). Такое резкое падение было связано с приостановкой международного сообщения в конце марта из-за пандемии коронавируса и сокращения внутренних перелетов.

За полгода (апрель—сентябрь) S7 перевезла около 5,54 млн человек, «Аэрофлот» — около 4,7 млн.

«Они (S7) летают не только из столичного Домодедово, но и из новосибирского Толмачево. При этом на них распространяется постановление правительства № 1242 о субсидировании региональных перевозок внутри России, подчеркиваю, не из Москвы, — говорил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС. — Им помогают — они летают. А мы не можем. Более 240 машин из 360 встали на прикол». По его словам, «Аэрофлот» оказался «заложником ситуации», потому что базируется в столице и на него не распространяется это постановление правительства о субсидиях. Но Савельев обещал, что группа «нагонит и вернет свое».

Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Международные полеты были частично возобновлены только 1 августа — правительство разрешило летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Затем были возобновлены полеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивские острова. 20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Но и тут правительство установило ограничения: полеты в каждую из этих стран были разрешены только раз в неделю, и это право получил только «Аэрофлот». Это вызвало вопросы у его конкурентов. Так, президент Utair Павел Пермяков обращался в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой прояснить механизм утверждения перевозчика для выполнения таких перелетов.

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«Аэрофлот» привлечет ₽80 млрд в ходе допэмиссии
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

2 октября «Аэрофлот» объявил о том, что правительство направит на докапитализацию компании около 50 млрд руб. в ходе допэмиссии. Средства будут выделены из ФНБ. Сейчас держатель пакета авиакомпании — Росимущество, у него 51,17%, правительство должно выкупить акции таким образом, чтобы как минимум сохранить контроль. Всего перевозчик через выпуск новых акций намерен привлечь не менее 80 млрд руб. Группа «Аэрофлот» также получила 7,89 млрд руб. из 23,4 млрд руб. субсидий, выделенных из бюджета на поддержку авиакомпаний из-за падения пассажиропотока, а также добился реструктуризации лизинговых обязательств перед Сбербанком.

Автор
Мария Кокорева
полеты «Аэрофлот»
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