S7 стала лидером по числу перевезенных пассажиров в апреле

Авиакомпания обошла по этому показателю «Аэрофлот», ранее занимавший лидирующие позиции. До этого в апреле S7 становилась лидером по количеству выполяемых рейсов

Авиакомпания S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») перевезла в апреле 213,9 тыс. пассажиров, став лидером по этому показателю, сообщается на сайте Росавиации.

Вторым стал «Аэрофлот», до этого занимавший лидирующие позиции, — услугами авиакомпании за месяц воспользовались 147,7 тыс. людей. За перевозчиком идут UTair (65,7 тыс. перевезенных пассажиров), «Россия» (62 тыс.) и «Уральские авиалинии» (41,7 тыс.). Всего в апреле перелеты совершили 771,2 тыс. пассажиров, говорится в сообщении.

Росавиация отмечает резкое снижение объема пассажирских авиаперевозок — на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего сократил перевозки «Аэрофлот» (минус 95,2%). Объемы пассажиров на рейсах «Уральских авиалиний» снизились на 94%, на рейсах «России» — на 92,2%, на рейсах UTair — на 89,4%. Перевозки S7, соответственно, сократились меньше всего — на 78,9%.

РБК направил запрос в авиакомпанию S7.

Росавиация подчеркивает, что эта статистика представлена на основе оперативных данных, уточненная информация будет доступна в конце мая.