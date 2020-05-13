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Пандемия коронавируса ,  
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S7 стала лидером по числу перевезенных пассажиров в апреле

Авиакомпания обошла по этому показателю «Аэрофлот», ранее занимавший лидирующие позиции. До этого в апреле S7 становилась лидером по количеству выполяемых рейсов
Аэрофлот AFLT ₽72,32 -0,77% Купить

Авиакомпания S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») перевезла в апреле 213,9 тыс. пассажиров, став лидером по этому показателю, сообщается на сайте Росавиации.

Вторым стал «Аэрофлот», до этого занимавший лидирующие позиции, — услугами авиакомпании за месяц воспользовались 147,7 тыс. людей. За перевозчиком идут UTair (65,7 тыс. перевезенных пассажиров), «Россия» (62 тыс.) и «Уральские авиалинии» (41,7 тыс.). Всего в апреле перелеты совершили 771,2 тыс. пассажиров, говорится в сообщении.

Росавиация отмечает резкое снижение объема пассажирских авиаперевозок — на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего сократил перевозки «Аэрофлот» (минус 95,2%). Объемы пассажиров на рейсах «Уральских авиалиний» снизились на 94%, на рейсах «России» — на 92,2%, на рейсах UTair — на 89,4%. Перевозки S7, соответственно, сократились меньше всего — на 78,9%.

РБК направил запрос в авиакомпанию S7.

Росавиация подчеркивает, что эта статистика представлена на основе оперативных данных, уточненная информация будет доступна в конце мая.

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Во второй половине апреля S7 обошел «Аэрофлот» по другому показателю, а именно по количеству рейсов. Тогда авиакомпания совершала по 120-130 рейсов в день, в то время как «Аэрофлот» выполнял только по 70-80 рейсов в день. В S7 поясняли, что перевозчик выполняет рейсы не только в Москву или из Москвы, как "Аэрофлот", но и из Новосибирска. В компании отмечали, что спрос на перелеты вне столицы хоть и снизился, но не так сильно, как в Москву.

В апреле «Аэрофлот» несколько раз сократил свою полетную программу на внутрироссийских направлениях. В начале месяца сократилась частота полетов в Анапу, Астрахань, Волгоград и другие города. Позже, в середине месяца, компания урезала количество рейсов на популярных маршрутах в Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург.

Перевозчик объяснял такой шаг снижением спроса на фоне пандемии коронавируса и введения ограничительных мер в регионах.

Этот же фактор повлиял на объем перевозок остальных авиакомпаний. С конца марта Россия приостановила международное сообщение, за исключением вывозных рейсов для россиян, оставшихся за рубежом. Кроме того, дни с 30 марта по 11 мая в России были объявлены нерабочими, также во многих регионах действовал режим самоизоляции, запрещающий гражданам покидать места проживания за исключением отдельных случаев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Мария Кокорева
Теги: S7 Airlines, «Аэрофлот», коронавирус
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