Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок

Ведомство предложило увеличить компенсации авиакомпаниям из-за обвала перевозок более чем в два раза — с 365 до 840 руб. на каждого потерянного пассажира. Но объем уже запланированных антикризисных субсидий бюджета не изменится

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.

Речь идет о компенсациях перевозчикам из резервного фонда правительства по майскому постановлению, которое действует до конца июля. Росавиация подсчитала, что из выделенных средств осталось 7 млрд руб. Их ведомство и предлагает распределить между авиакомпаниями по новым правилам, продлив действие постановления еще на два месяца, до конца сентября, уточнили источники РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации, правительства и Минфина.

На каких условиях авиакомпании получают субсидии

Субсидии правительства выделялись из расчета потерь перевозчиков за шесть месяцев — с февраля, когда начало сокращаться число рейсов из-за пандемии, до конца июля 2020 года. Из-за отмены полетов за рубеж и других карантинных мер в апреле объем авиаперевозок упал более чем на 90% по сравнению с прошлым годом и до сих пор не восстановился.