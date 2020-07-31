Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок

За снижение пассажиропотока в течение этих шести месяцев по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года компании получили по 365 руб. за каждого утраченного потенциального пассажира. В этой сумме учитывался лизинг, аэропортное обслуживание и другие расходы авиакомпаний. Теперь Росавиация предлагает изменить коэффициент, в том числе увеличить расходную ставку на оплату труда персонала на 30%, техобслуживание лайнеров (плюс 20%) и топливо (плюс 15%).
Рассчитывать на субсидию по прежним правилам может любая российская авиакомпания при выполнении ряда условий: не прерывать полеты и зафиксировать снижение пассажиропотока. Деньги выплачиваются помесячно, компаниям нужно подавать каждый раз отдельную заявку. Для группы «Аэрофлот» было сделано исключение — в мае она получила 7,89 млрд руб. сразу за все полгода действия постановления, вне зависимости от падения трафика. Компенсации были направлены «Аэрофлоту» и его «дочкам» — «России» и «Авроре». Еще одной «дочке», «Победе», прерывавшей полеты в апреле и мае, отказали в компенсации, так как она не соответствовала объявленным критериям.
Достаточно ли мер господдержки
В начале июля о том, что авиакомпании могут не получить компенсации в полном объеме, предупреждали участники рынка, предлагая увеличивать размер выплаты на пассажира и продлить срок действия программы. Заместитель гендиректора авиакомпании S7 Airlines Дмитрий Куделькин предложил увеличить субсидию до 1330 руб. на человека, а руководитель НИФИ Минфина Инна Рыкова — до 1173.
«Для региональных авиакомпаний, дальневосточных перевозчиков в частности, нужно от 1,5 тыс. руб. — для Хабаровска и Бурятии, до 3,5 тыс. руб. — на Чукотке и в Якутии. На Дальнем Востоке компании несут колоссальные потери», — сообщил РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний.
О необходимости увеличить субсидии 31 июля заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании с губернаторами дальневосточных регионов, рассказал РБК источник в ведомстве. По данным Козлова, по нынешним правилам авиакомпании Дальнего Востока могут претендовать на компенсации в размере 200 млн руб. при общем объеме убытков в 4,2 млрд руб.
Сейчас для авиакомпаний важна оперативность предоставления компенсаций, утверждает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Ранее звучали разные оценки потерь авиакомпаний в 2020 году: от 200 млрд до 350 млрд руб. Компенсации пока покрывают десятую часть убытков», — указывает он. Авиакомпании сокращают издержки, поэтому перед правительством не стоит задача на 100% компенсировать их потери, но перевозчики приближаются к самому опасному периоду с точки зрения образования кассовых разрывов — концу августа (в это время начинает падать спрос на авиаперелеты перед началом учебного года), поэтому нужна оперативность при предоставлении господдержки.
Субсидия в размере 840 руб. на пассажира не в полной мере соответствует ожиданиям авиакомпаний, но достаточна для поддержания устойчивости большинства из них, считает Пантелеев: «Было бы логично еще больше нарастить величину компенсации в случае банкротств, перераспределяя средства между оставшимися игроками».
РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair.