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Антикризисные меры ,  
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Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок

Ведомство предложило увеличить компенсации авиакомпаниям из-за обвала перевозок более чем в два раза — с 365 до 840 руб. на каждого потерянного пассажира. Но объем уже запланированных антикризисных субсидий бюджета не изменится
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.

Речь идет о компенсациях перевозчикам из резервного фонда правительства по майскому постановлению, которое действует до конца июля. Росавиация подсчитала, что из выделенных средств осталось 7 млрд руб. Их ведомство и предлагает распределить между авиакомпаниями по новым правилам, продлив действие постановления еще на два месяца, до конца сентября, уточнили источники РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации, правительства и Минфина.

На каких условиях авиакомпании получают субсидии

Субсидии правительства выделялись из расчета потерь перевозчиков за шесть месяцев — с февраля, когда начало сокращаться число рейсов из-за пандемии, до конца июля 2020 года. Из-за отмены полетов за рубеж и других карантинных мер в апреле объем авиаперевозок упал более чем на 90% по сравнению с прошлым годом и до сих пор не восстановился.

За снижение пассажиропотока в течение этих шести месяцев по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года компании получили по 365 руб. за каждого утраченного потенциального пассажира. В этой сумме учитывался лизинг, аэропортное обслуживание и другие расходы авиакомпаний. Теперь Росавиация предлагает изменить коэффициент, в том числе увеличить расходную ставку на оплату труда персонала на 30%, техобслуживание лайнеров (плюс 20%) и топливо (плюс 15%).

Рассчитывать на субсидию по прежним правилам может любая российская авиакомпания при выполнении ряда условий: не прерывать полеты и зафиксировать снижение пассажиропотока. Деньги выплачиваются помесячно, компаниям нужно подавать каждый раз отдельную заявку. Для группы «Аэрофлот» было сделано исключение — в мае она получила 7,89 млрд руб. сразу за все полгода действия постановления, вне зависимости от падения трафика. Компенсации были направлены «Аэрофлоту» и его «дочкам» — «России» и «Авроре». Еще одной «дочке», «Победе», прерывавшей полеты в апреле и мае, отказали в компенсации, так как она не соответствовала объявленным критериям.

Авиакомпании смогут рассчитывать пока только на часть из ₽23 млрд помощи
Бизнес
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Достаточно ли мер господдержки

В начале июля о том, что авиакомпании могут не получить компенсации в полном объеме, предупреждали участники рынка, предлагая увеличивать размер выплаты на пассажира и продлить срок действия программы. Заместитель гендиректора авиакомпании S7 Airlines Дмитрий Куделькин предложил увеличить субсидию до 1330 руб. на человека, а руководитель НИФИ Минфина Инна Рыкова — до 1173.

В S7 призвали увеличить выплаты авиакомпаниям за снижение пассажиропотока
Бизнес
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Для региональных авиакомпаний, дальневосточных перевозчиков в частности, нужно от 1,5 тыс. руб. — для Хабаровска и Бурятии, до 3,5 тыс. руб. — на Чукотке и в Якутии. На Дальнем Востоке компании несут колоссальные потери», — сообщил РБК топ-менеджер одной из авиакомпаний.

О необходимости увеличить субсидии 31 июля заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании с губернаторами дальневосточных регионов, рассказал РБК источник в ведомстве. По данным Козлова, по нынешним правилам авиакомпании Дальнего Востока могут претендовать на компенсации в размере 200 млн руб. при общем объеме убытков в 4,2 млрд руб.

Сейчас для авиакомпаний важна оперативность предоставления компенсаций, утверждает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Ранее звучали разные оценки потерь авиакомпаний в 2020 году: от 200 млрд до 350 млрд руб. Компенсации пока покрывают десятую часть убытков», — указывает он. Авиакомпании сокращают издержки, поэтому перед правительством не стоит задача на 100% компенсировать их потери, но перевозчики приближаются к самому опасному периоду с точки зрения образования кассовых разрывов — концу августа (в это время начинает падать спрос на авиаперелеты перед началом учебного года), поэтому нужна оперативность при предоставлении господдержки.

Субсидия в размере 840 руб. на пассажира не в полной мере соответствует ожиданиям авиакомпаний, но достаточна для поддержания устойчивости большинства из них, считает Пантелеев: «Было бы логично еще больше нарастить величину компенсации в случае банкротств, перераспределяя средства между оставшимися игроками».

РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Росавиация, российские авиакомпании, компенсации
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