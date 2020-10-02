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«Аэрофлот» привлечет ₽80 млрд в ходе допэмиссии

Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает привлечь в рамках допэмиссии около 80 млрд руб. Не менее половины от этой суммы выделит правительство из средств ФНБ
Аэрофлот AFLT ₽69 -3,04% Купить
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот», выпускающая новые акции для привлечения капитала в условиях пандемии и обвала пассажирских перевозок, объявила о намерении привлечь не менее 80 млрд руб. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

По данным компании, деньги будут направлены «на общие корпоративные цели» и снижение долговой нагрузки. «Дополнительный капитал <...> даст нам необходимую поддержку для восстановления после кризиса, а также для дальнейшего развития в будущем», — прокомментировал генеральный директора компании Виталия Савельева (его слова приводятся в сообщении).

Власти одобрили эмиссию акций «Аэрофлота» при условии, что по итогам размещения доля государства в «Аэрофлоте» должна быть не меньше нынешней, 28 июля. Крупнейший держатель акций компании — правительство в лице Росимущества (51,2%), 3,5% в «Аэрофлоте» у госкорпорации «Ростех», 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет, 35,7% — у институциональных инвесторов.

По данным компании, акционеры уже реализовали преимущественное право при проведении допэмиссии, и сейчас начался этап размещения в пользу институциональных инвесторов. Чтобы сохранить свою долю правительство должно выкупить акции на сумму не менее 40,9 млрд руб., на это пойдут деньги из ФНБ. Инвесторам будут предложены акции на общую сумму 39 млрд руб.

«Аэрофлот» счел фигурой речи заявление Грефа о трудностях с долгами
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Действующие акционеры подали заявки на приобретение 987 млн акций. Из них заявку на 869,94 млн бумаг подало правительство. Всего в рамках допэмиссии компания планирует разместить до 1,7 млрд обыкновенных акций. При этом окончательный объём и цену размещения «Аэрофлот» ещё не называл. Исходя из текущей рыночной цены (69,5 руб. за бумагу на бирже в Москве по состоянию на 12:43 МСК), чтобы привлечь 80 млрд рублей, «Аэрофлот» должен продать инвесторам около 1,1 млрд акций.

Ранее о возможности инвестиций в «Аэрофлот» также заявляли подконтрольные государству ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк.

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В первом полугодии группа «Аэрофлот» нарастила чистый убыток в 6,6 раза, до 58,3 млрд руб. Второй квартал компания завершила с убытком в 35,8 млрд. У одноименной авиакомпании «Аэрофлот», на которую приходится 42% российского авиарынка по количеству перевезенных пассажиров, убыток от продаж в январе—июне 2020 года составил 70,33 млрд руб.

Автор
Мария Кокорева
«Аэрофлот» акции
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Греф заявил о трудностях «Аэрофлота» с обслуживанием долгов
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