«Аэрофлот» привлечет ₽80 млрд в ходе допэмиссии

Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает привлечь в рамках допэмиссии около 80 млрд руб. Не менее половины от этой суммы выделит правительство из средств ФНБ

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот», выпускающая новые акции для привлечения капитала в условиях пандемии и обвала пассажирских перевозок, объявила о намерении привлечь не менее 80 млрд руб. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

По данным компании, деньги будут направлены «на общие корпоративные цели» и снижение долговой нагрузки. «Дополнительный капитал <...> даст нам необходимую поддержку для восстановления после кризиса, а также для дальнейшего развития в будущем», — прокомментировал генеральный директора компании Виталия Савельева (его слова приводятся в сообщении).

Власти одобрили эмиссию акций «Аэрофлота» при условии, что по итогам размещения доля государства в «Аэрофлоте» должна быть не меньше нынешней, 28 июля. Крупнейший держатель акций компании — правительство в лице Росимущества (51,2%), 3,5% в «Аэрофлоте» у госкорпорации «Ростех», 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет, 35,7% — у институциональных инвесторов.

По данным компании, акционеры уже реализовали преимущественное право при проведении допэмиссии, и сейчас начался этап размещения в пользу институциональных инвесторов. Чтобы сохранить свою долю правительство должно выкупить акции на сумму не менее 40,9 млрд руб., на это пойдут деньги из ФНБ. Инвесторам будут предложены акции на общую сумму 39 млрд руб.