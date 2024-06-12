Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты по российскому газу

Uniper объяснила, что получила разрешение на расторжение контрактов с «Газпром экспорт» в стокгольмском арбитраже. Также немецкой компании присудили компенсацию в размере €13 млрд за непоставленные объемы

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Крупнейший немецкий импортер газа Uniper решил расторгнуть долгосрочные контракты на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт». В компании заявили, что это стало возможным после того, как арбитражный суд в Стокгольме 7 июня предоставил Uniper право на расторжение контрактов и присудил компенсацию в размере €13 млрд за непоставленные с середины июня объемы топлива российской стороной.

«Несмотря на то, что с июня 2022 года поставки газа были ограничены, а с конца августа 2022 года поставки газа прекратились, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями по-прежнему действовали юридически, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов», — говорится в пресс-релизе немецкой компании.

Uniper отметила, что возможность разрешения споров через арбитражный суд была оговорена в контракте, и в прошлом обе стороны неоднократно использовали ее в отношении других споров. Компания напомнила, что с момента основания в 2016 году взяла на себя обязательства по контрактам своих предшественников. Эти соглашения начиная с 1970-х составляют «основу германо-российского энергетического партнерства», сказано в публикации.

«Это решение обеспечивает юридическую ясность для Uniper. С учетом права на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы расторгаем контракты с «Газпром экспортом». Юридическая позиция Uniper также была подтверждена в вопросе возмещения убытков. Любые суммы будут перечислены федеральному правительству Германии. С точки зрения сегодняшнего дня, пока неясно, следует ли ожидать значительных сумм», — заявил гендиректор Uniper Майкл Льюис.

Он сказал, что расторжение контрактов является последним из серии решений: за последние три года Uniper списала свою долю в финансировании газопровода «Северный поток-2», свою долю в российской дочерней компании Unipro (весной 2023 года президент Владимир Путин передал ее во внешнее управление Росимуществу) и прекратила действие своих контрактов на поставку угля в Россию.

В сообщении говорится, что в связи с прекращением поставок российского газа немецкой компании пришлось закупать топливо «другими способами», в некоторых случаях по «чрезвычайно высоким рыночным ценам», что порой приводило к дополнительным расходам на «сотни миллионов» евро ежедневно. Uniper смогла покрыть эти дополнительные расходы только при поддержке государства.

Правительство Германии решило национализировать Uniper в сентябре 2022 года, вложив в концерн более €8 млрд, и также выкупило акции у владеющей контрольным пакетом в ней финской компании Fortum по €1,7 за бумагу.

В ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к «Газпром экспорту» на сумму в €11,6 млрд (1,159 трлн руб.), обвинив его в убытках от недопоставки газа. По версии немецкой стороны, из-за нехватки ресурса из России Uniper вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами. «Газпром экспорт» не признала нарушение контрактов и правомерность требований Uniper. «Газпром» в середине июля 2022 года объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу. По версии российской компании, сокращение прокачки по трубопроводу «Северный поток-1» (по нему велись крупные поставки российского газа в Германию) произошло из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции «Портовая». Поставки по первому «Северному потоку» были полностью остановлены 31 августа. В конце сентября три нитки из четырех на двух газовых магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были уничтожены в результате взрывов. Второй «Северный поток» в итоге не был запущен. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему так и не допустили.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «дочке» Uniper — Uniper Global Commodities — и METHA-Methanhandel судиться с «Газпром экспортом» в международном арбитраже. В том же месяце из-за того, что немецкие компании не прекратили разбирательство, петербургский арбитраж присудил «дочке» «Газпрома» €14,312 млрд.

В мае Reuters писало, что Uniper намерена обратиться в суд для решения вопроса с контрактами с российской компанией. По данным агентства, у немецкой компании из-за этих соглашений могли возникнуть проблемы, в том числе с возможным выходом на IPO.