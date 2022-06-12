Домен «нового Макдоналдса» выставили на продажу почти за ₽300 млн

Доменное имя совпадает с названием сети ресторанов «Вкусно и точка», открывшейся на базе заведений «Макдоналдса». Домен зарегистрирован 10 июня, за два дня до того, как стало известно название новых ресторанов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Сети появилось объявление о продаже доменного имени vkusno-i-tochka.ru, которое полностью совпадает с названием сети ресторанов-преемницы ушедшего из России «Макдоналдса» — «Вкусно и точка».

Объявление о продаже размещено на сайте магазина доменов Ru-Сenter. Стоимость — 298 700 000 руб. В качестве даты регистрации домена указано 10 июня 2022 года, в этот же день он был выставлен на продажу. Первый ресторан сети «Вкусно и точка» открылся 12 июня, тогда же впервые было публично озвучено название новой сети.

Домен vkusno-i-tochka.ru оплачен до 10 июня 2023 года. Данные его владельца скрыты. РБК попытался связаться с ним через форму на сайте магазина, однако на момент выхода заметки ответа не получил.

Сейчас по адресу vkusno-i-tochka.ru находится сайт с кулинарными рецептами. Даты публикации рецептов указаны разные, есть публикации в том числе от марта и апреля.

В пресс-службе «Вкусно и точка» РБК сообщили, что не выкупали домен vkusno-i-tochka.ru. Там добавили, что на этапе выбора названия новой сети ресторанов выкупили ряд других доменных имен под зарегистрированные варианты названий.

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Илья Лисс, технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменных имен REG.RU, рассказал РБК, что домен как таковой не имеет высокой ценности, однако этот конкретный адрес может представлять «интерес для определенного покупателя». Тем не менее этот же покупатель может использовать домен в зоне.рф, а не.ru, отметил Лисс.

«С момента начала пандемии выросло количество продаж так называемых доменов-миллионников, и теперь такие сделки — весьма регулярное и даже заурядное событие. А сделки стоимостью больше 10 млн руб. по-прежнему редкость даже в теневом секторе вторичного рынка», — указал Лисс.

«Макдоналдс» подал еще три заявки на регистрацию вариантов названия Бизнес

О том, что рестораны «Макдоналдс» продолжат работу в России под новым брендом, стало известно 16 мая. Покупателем ресторанного портфолио сети стал бизнесмен Александр Говор, который до этого развивал ее рестораны в Сибири.

В конце мая «Макдоналдс» подал несколько заявок на регистрацию возможных названий новой сети, среди которых были «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», а также «Это он», «Точно он» и «Компас».

Итоговое название нового бренда стало известно около 10:00 мск 12 июня, за два часа до открытия ресторана на Пушкинской площади. В качестве логотипа было выбрано стилизованное изображение двух долек картошки фри и бургера на зеленом фоне.