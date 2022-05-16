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Рестораны «Макдоналдс» продолжат работу в России под новым брендом

По данным источника РБК, рестораны могут открыться в июне, рабочие места сотрудников сохранятся. Решение об окончательном уходе с российского рынка компания приняла из-за ситуации вокруг Украины и неопределенности в бизнес-среде
McDonald's MCD $243,02 -0,36% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» продает активы в России, но продолжит работу в стране под новым брендом. Об этом сообщил РБК источник в компании.

«Все активы «Макдоналдс» продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятия быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал «Макдоналдс». Надеемся, что первое открытие будет в июне», — сказал собеседник РБК.

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Источник ТАСС в компании также сообщил о том, что сеть перезапустится под новым брендом, сохранив коллектив и меню. «Сеть ресторанов и меню будут сохранены <...>. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — уточнил источник.

Компания McDonald's объявила 16 мая об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи бизнеса в России. В качестве причин такого решения в компании назвали «гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине», и ускорение неопределенности в бизнес-среде. В McDonald's сочли дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразным и не соответствующим ценностям компании. Рестораны McDonald's намерена продать «местному покупателю», что повлечет за собой «отказ в использовании названия, логотипа, брендов и меню McDonald's», сообщил в компании.

О том, что McDonald's приостановит работу всех 850 ресторанов в России, глава компании Крис Кемпчински сообщил 8 марта. С 14 марта обслуживание в большинстве из них было завершено из-за проблем с «бесперебойной работой основных направлений, поддержания ключевого ассортимента в предприятиях сети и высоких стандартов качества», говорилось в сообщении пресс-службы. Некоторые рестораны продолжили работу в связи с завершением производственных процессов.

Компания также продолжала платить зарплату сотрудникам — их в России около 62 тыс.

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Как ранее сообщали РБК в компании, благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», оказывающий поддержку семьям с детьми, которые имеют проблемы со здоровьем, продолжит работать в России. Он открылся в стране около 27 лет назад — в 1995 году.

Российские власти после объявления о приостановке работы ресторанов «Макдоналдс» заявили о возможности замещения доли компании на рынке российскими сетями. Мэр Москвы Сергей Собянин, считает, что российские компании могут за год заместить до 250 ресторанов. «Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — добавил глава города.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что «котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем». «Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу», — сказал Медведев.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что российский бизнес получит преимущество после приостановки деятельности «Макдоналдса», а отечественные производители «вздохнут свободно». «Они так долго и с нетерпением ждали этого дня», — заявлял ранее Кадыров.

После введения ЕС, США, Великобританией и другими странами нескольких пакетов санкций многие зарубежные компании решили прекратить или приостановить деятельность в России. В частности, производитель напитков Coca-Cola приостановил всю деятельность в стране, а компания PepsiCo временно прекратила продажи напитков, инвестиции и рекламные кампании.

Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, сообщила о приостановке инвестиций и развития в России. В Burger King в начале марта отметили, что намерены продолжить работу, уже запланировано открытие новых ресторанов в стране.

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Теги
Анна Захарова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Макдональдс рестораны сеть ресторанов быстрого питания Открытие
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