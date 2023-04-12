ОСК оценила потребность в судах для конкурента Суэцкому каналу

Для коридора «Север — Юг», который власти считают альтернативой Суэцкому каналу, надо не менее 45 судов стоимостью 78 млрд руб., подсчитали в ОСК. На развитие самого маршрута потребуется более 3 трлн руб., а также рост транзита

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Для обслуживания и организации бесперебойной работы международного транспортного коридора «Север — Юг» требуется не менее 45 судов-контейнеровозов размерности «Волго-Дон Макс», сказал РБК заместитель гендиректора по развитию рынков гражданского судостроения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Давид Адамия. Но пока планируется построить вдвое меньше, или 25 судов, уточнил он.

В мае 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что власти рассматривают «Север — Юг» как способ решить логистические проблемы, возникшие из-за западных санкций. Частью этого маршрута станут прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море. По словам Адамия, из-за дефицита железнодорожных и автомобильных паромов на Каспии ОСК прорабатывает варианты строительства этих судов.

В конце 2022 года Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС; входит ОСК) заключил контракт на строительство и поставку в 2025 году четырех таких судов. Цена одного контейнеровоза составляет 1,74 млрд руб., следует из распоряжения правительства. То есть при такой текущей расчетной стоимости суммарное строительство всего флота из 45 судов может превысить 78,3 млрд руб.

Помимо 25 контейнеровозов у корпорации также есть заявка на десять сухогрузов, пять танкеров-химовозов, а в случае льготного финансирования (лизинга) — заявки от судовладельцев с Каспия еще минимум на 90 разных судов, то есть предварительный портфель заказов для коридора «Север — Юг» составляет 130 судов. «И это только российские заказчики. У нас есть и заявки на производство паромов из сопредельных государств. В одном случае нам пришла заявка на 16 паромов, в другом — на серию до пяти паромов», — утверждает замглавы ОСК, не раскрывая стоимость судов.

Ранее власти, основываясь на потребностях рынка, сформировали перспективный план гражданского судостроения до 2035 года, который сейчас состоит из 985 судов. Из них 208 грузовых судов смешанного плавания, сообщил РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Часть судов будет построена в рамках инвестпроекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (утверждена премьером Михаилом Мишустиным в феврале) с использованием средств Фонда национального благосостояния. В 2023-2027 годах по такой схеме предусмотрено строительство 119 грузовых судов — сухогрузы, контейнеровозы, танкеры типа «река-море» — они могут использоваться и для перевозок по коридору «Север-Юг», отметил Евтухов.

Кто получит новые контейнеровозы

Заказчиком четырех контейнеровозов стала одна из российских судоходных компаний. Эксплуатацией таких судов также будет заниматься судоходная компания, входящая в ОСК, не исключает Адамия. «Работа такой компании полностью отвечает поручению президента о наращивании выручки и диверсификации производства корпорации, в первую очередь за счет гражданской продукции и услуг, есть соответствующее поручение совета директоров ОСК — развивать судоходное направление», — пояснил топ-менеджер.

На фоне международных санкций, веденных против ОСК весной 2022 года из-за спецоперации России на Украине, в корпорации не раскрывают названия заказчика контейнеровозов и собственной судоходной компании. При этом в правительстве обсуждается идея создания судоходной госкомпании для работы в коридоре «Север — Юг», говорил в интервью РБК глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), сейчас в Каспийском море (транскаспийская часть коридора «Север — Юг») работает порядка 600 судов, из них 250 российских. Почти у половины российский судов (около 125) предельный срок эксплуатации наступит к 2035 году, говорит Бегляр Новрузов, руководитель направления «Экономика инфраструктурных отраслей» ЦСР. По его словам, для развития коридора «Север — Юг» уже к 2025 году потребуется постройка не менее 20 судов для перевозки сухих грузов (и контейнеров) и десять судов для перевозки наливных грузов. Суммарно же к 2035 году нужно построить не менее 49 сухогрузов и 23 танкеров. «Это минимальное количество, поэтому в случае оптимистического варианта развития перевозок грузов в рамках коридора «Север — Юг» потребуется построить к 2035 году флот в размере 70 сухогрузов и 30 танкеров», — сказал эксперт. Он оценил стоимость строительства такого флота в 150–250 млрд руб. При увеличении грузопотока и потребностей основных операторов дополнительные суда также будут учтены в перспективном сводном плане строительства гражданских судов до 2035 года, указал Евтухов.

Инвестиции в несколько десятков судов смешанного плавания выглядят оправданными, особенно учитывая тот факт, что они смогут обслуживать и внутренние воды, а также работать в Азово-Черноморском бассейне, добавляет старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. При этом ОСК в условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов, указывал глава ВТБ Андрей Костин в статье для РБК: «Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет». В пресс-службе ОСК не стали комментировать его мнение.

Что известно о проекте нового российского контейнеровоза О разработке перспективного универсального сухогруза-контейнеровоза смешанного плавания размерности «Волго-Дон Макс» нижегородское конструкторское бюро «Вымпел» (входит в ОСК) сообщило в марте 2022 года на фоне ухода из России глобальных контейнерных линий. Вместимость судна в условиях реки составит 429 контейнеров 20-футового эквивалента (twenty-foot equivalent unit, TEU), в условиях моря — 531 TEU. «Судно сможет работать на маршруте от Каспия до Санкт-Петербурга, эксплуатироваться в пределах Каспийского, Черноморского и Дальневосточного бассейнов», — утверждает Адамия. Строительством контейнеровозов могут заниматься судостроительный завод «Лотос», Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО), завод «Красные баррикады» (входят в ОСК). «Практика показывает, что при наличии устойчивого спроса на суда такого типа серийное производство одного такого судна может занимать 12 месяцев и менее, хотя, конечно, выпуск головного судна займет существенно больше времени, от двух до трех лет», — говорит топ-менеджер.

Почему властям важен «Север — Юг»

Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» еще в 2000 году, позже к ним присоединились десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан. Общая протяженность маршрута составит около 7,2 тыс. км. Проект получил дополнительную актуальность в прошлом году на фоне западных санкций, когда у Москвы возникли проблемы с перевозкой импортных и экспортных товаров из-за западных санкций.

«Это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, и многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому», — заявил в марте 2023 года президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП. По его словам, «Север — Юг» будет работать так же, как Суэцкий канал, Босфор и Дарданеллы, поэтому бизнесменам, «у которых еще достаточно денег», надо его поддержать. «Это будет работать. Специальная военная операция прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов, и востребовано будет всегда», — сказал Путин.

По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), для развития инфраструктуры коридора необходимо реализовать около сотни проектов на общую сумму $38,2 млрд. Из них портфель реализуемых и запланированных проектов в России составлял $12,87 млрд (по состоянию на осень 2022 года). При этом значимость маршрута «Север — Юг» связана не с санкциями, речь идет в целом о глобальных сдвигах на мировых рынках и смещении центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Сегодня исторически сложившаяся транспортная инфраструктура и России, и других стран, которая формировалась прежде всего по принципу параллели и горизонта Восток — Запад, перестает отвечать глобальным тенденциям и тем реалиям, с которыми мы сегодня столкнулись», — пояснял он.

В секретариате Белоусова сообщили РБК, что для развития транспортного коридора «Север — Юг» в первую очередь необходимо создать инфраструктуру, способную перевозить существенные объемы грузов с минимумом перевалок, в том числе в соседних с Россией странах. «В настоящее время ведется работа по запуску и реализации соответствующих проектов», — отметили там.

В текущих условиях коридор «Север — Юг» может стать хорошей альтернативой маршруту через Суэцкий канал для грузооборота между Россией и Индией, а также странами Ближнего Востока и Восточной Африки, отмечает Роман Тиняев, директор практики «машиностроение и транспорт» Strategy Partners. Но максимальный прогнозный объем перевалки по коридору «Север — Юг» (с учетом одного морского — транскаспийского и двух сухопутных — западного и восточного маршрутов) к 2030 году составляет 35 млн т, замечает Новрузов. Поэтому для составления реальной конкуренции Суэцкому каналу (в 2022-м через него прошло около 1,4 млрд т груза) ему пока не хватает транзитного потенциала, при этом стоимостная составляющая перевозок уже вполне конкурентоспособна (в текущих ценах фрахта), указывает он. «В любом случае формирование альтернативы Суэцкому каналу целиком в стратегических интересах России, что является основанием для долгосрочного прогнозирования в рамках десятилетий», — сказал эксперт.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса.