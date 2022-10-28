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Белоусов назвал коридор «Север — Юг» конкурентом Суэцкому каналу

Белоусов предложил Азербайджану и Ирану создать оператора коридора «Север — Юг»
Белоусов напомнил о сложностях для мировой экономики из-за перекрытия Суэцкого канала и заявил, что его альтернативой может стать транспортный коридор «Север — Юг». Он предложил создать оператора проекта с Баку и Тегераном
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Международный транспортный коридор «Север — Юг» с выходом в страны Персидского залива, Африки, Индию, Китай в перспективе может стать конкурентом Суэцкому каналу, заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает корреспондент РБК.

Как подчеркнул Белоусов, значимость маршрута Север — Юг связана не только с санкциями против российской экономики, введенными после начала боевых действий на Украине, но и в целом с изменениями на мировых рынках. Он отметил смещение центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. По словам вице-премьера, ключевую роль начинают играть меридианные маршруты, сейчас, по сути, единственный такой маршрут идет через Суэцкий канал. «Мы знаем, какие риски для мировой экономики создает такая монополярность», — отметил он.

Белоусов напомнил о перекрытии Суэцкого канала в марте 2021 года: тогда на мель сел контейнеровоз Ever Given и заблокировал навигацию, из-за чего многие компании отправляли свои суда в обход Африканского континента. Bloomberg сообщал, что цены на морские грузоперевозки из Китая в Европу в связи с инцидентом выросли в несколько раз. Инцидент привел к экономическому кризису, росту цен на нефть и другие ресурсы, заявил первый вице-премьер.

Он отметил, что развитие коридора «Север — Юг» зависит от взаимодействия России с Азербайджаном и от отношений этих стран с Ираном, и предложил создать единого логистического оператора проекта с Баку и Тегераном. Предполагается, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции — контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки.

Как сообщили в пресс-службе правительства, 28 октября Белоусов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах и проекте транспортного коридора «Север — Юг». «Интерфакс» передает, что Россия, Азербайджан и Иран договорились обеспечить к 2030 году перевозки по коридору в объеме 30 млн т в год.

По словам замминистра транспорта Валентина Иванова, России помимо инфраструктуры, основы транспортного коридора, нужно развивать и логистические сервисы на западном маршруте с участием Азербайджана и Ирана. «Планируем заключить с коллегами соответствующее трехстороннее соглашение об организации таких сервисов. Предметом соглашения станет комплексный сервис по предоставлению транспортно-экспедиционных услуг клиентам стран-участников в формате «единого окна», — говорится в его заявлении, поступившем в РБК.

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В конце мая глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что власти рассматривают транспортный коридор «Север — Юг» как способ решить логистические проблемы, возникшие из-за санкций. Частью этого коридора, который пока находится в стадии проекта, являются прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море. Он свяжет страны Балтии с Индией через Иран.

По мнению спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, если транспортный коридор будет запущен и Россия получит полномасштабный выход в Персидский залив, «никакие санкции на нее не повлияют».

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Белоусов транспортный коридор Азербайджан Иран оператор Суэцкий канал
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