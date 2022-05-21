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Война санкций ,  
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Глава Минтранса заявил, что санкции «практически поломали» логистику

Министр во время визита в Астраханскую область заявил, что для решения проблем с логистикой Россия будет развивать транспортный коридор «Север — Юг», который включает в себя прикаспийские порты
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Санкции, введенные в отношении России, серьезно повлияли на систему логистики в стране, заявил министр транспорта Виталий Савельев во время визита в Астраханскую область.

«Те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Савельев отметил, что власти для решения возникших проблем рассматривают транспортный коридор «Север — Юг», частью которого являются прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

В рамках развития этого транспортного коридора будет реконструирован пункт пропуска Караозек на границе России с Казахстаном, заявил министр. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что также будет увеличена глубина Волго-Каспийского канала — до 4,5 м, чтобы увеличить объемы грузопотока по нему.

«Безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — подчеркнул Савельев.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

С конца февраля многие западные компании объявили о приостановке деятельности в России, а также об остановке поставок. Такое решение приняли, например, крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk и американская логистическая компания UPS. Морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming также приостановили бронирование судов (букинги) в направлении России. Кроме того, несколько десятков стран закрыли небо для российских авиакомпаний, из-за чего они были вынуждены прекратить полеты в страны Евросоюза, США, Канаду и др.

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В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров оценивал время, необходимое для перестройки логистики в стране, в «три, максимум шесть месяцев». По его словам, каналы сбыта за это время будут переориентированы на те страны, которые готовы покупать российскую продукцию и поставлять в Россию свою.

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Теги
Лилия Пашкова
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