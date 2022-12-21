В Минпромторге заявили о решении выделить ₽130 млрд на постройку судов

На строительство до 270 гражданских судов до 2027 года будет выделено 130 млрд руб. из ФНБ, заявил Минпромторг. Сейчас одна из основных задач отрасли — замена западных комплектующих, чьи поставки прекратились из-за санкций

Сейчас российские верфи строят более 290 гражданских судов (Фото: Семён Лиходеев / ТАСС)

На программу строительства 250–270 гражданских судов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут выделены 130 млрд руб., рассказал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Речь идет про пассажирские, земснаряды, танкеры «река — море», рыболовные суда и краболовы, крупнотоннажный флот. «Эти средства еще должен окончательно одобрить Минфин, но поручение об этом вице-премьера Дениса Мантурова есть», — оговаривается чиновник. Кроме того, потребуется согласование Минэкономразвития, а также распоряжение правительства о включении этой программы в перечень проектов, которые могут претендовать на средства ФНБ.

Возможность реализации проекта с объемом финансирования до 130 млрд руб. из ФНБ прорабатывается, подтвердили в пресс-службе Минфина. РБК направил запросы в пресс-службу Минэкономразвития.

В сентябре Минпромторг рассчитывал, что из фонда будет выделено в 2,2 раза больше средств — 286,5 млрд руб. Всю программу ведомство оценивало тогда в 477 млрд руб. Представитель Минпромторга не комментирует изменения в финансировании проекта. Программа в нынешнем виде предполагает постройку судов только в 2023–2027 годах, тогда как раньше средства запрашивались на строительство флота до 2032 года; сейчас всю программу решили разбить на два пятилетних этапа, сказал РБК источник, знакомый с ее деталями.

Какие проекты могут претендовать на средства ФНБ Средства ФНБ размещаются в финансовые активы (акции или облигации) компаний, которые реализуют так называемые самоокупаемые проекты. Их первоначальный перечень был утвержден распоряжением правительства 5 ноября 2013 года. На 1 сентября 2022 года он содержал 18 проектов, включая развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восточной части БАМа, закупку локомотивов и др.

Зачем нужна новая программа поддержки судостроения

Проект, предполагающий консолидированный заказ и поставку гражданских судов, разработан для поддержки российского судостроения и стимулирования спроса, сказал РБК представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Через ГТЛК и будут предоставляться деньги из ФНБ на поддержку судостроения. Предполагается, что на эти средства будут приобретены облигации компании со ставкой 1,5% и погашением в течение 25 лет.

Президент Владимир Путин на прошедшем в середине декабря заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что средства на льготный лизинг водного транспорта российского производства нужно предоставить не позднее первого квартала 2023 года. Завершить все мероприятия для запуска проекта планируется к 31 марта 2023 года, уточнил Евтухов.

Минпромторг еще осенью 2021 года просил на тот момент курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова (ему на смену в июле 2022 года пришел Денис Мантуров) поддержать включение программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, которая оценивалась более чем в 300 млрд руб., в перечень проектов, имеющих право получать средства из ФНБ. По словам Евтухова, сейчас весь объем финансирования программы составляет около 227 млрд руб. (130 млрд руб. — средства ФНБ, примерно 87 млрд руб. — заемные средства, которые, предположительно, будет привлекать ГТЛК, 10 млрд руб. — федеральный бюджет).

Сколько денег нужно на строительство гражданского флота

В ближайшие пять лет можно ожидать списание около 200 морских транспортных судов, потребность в промысловом флоте составит около 500 штук, говорит партнер Strategy Partners Александр Постников. При этом, по оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, минимальная потребность внутреннего водного транспорта в России составляет 1,2 тыс. судов до 2026 года. «Производственные мощности не позволяют построить такое количество судов, а учитывая санкции и отсутствие отечественного оборудования по ряду критических позиций, масштабная программа обновления флота сдвигается на период после 2025–2030 годов», — полагает эксперт.

По словам Евтухова, сейчас российские верфи уже строят 291 судно на общую сумму около 1 трлн руб., «финансирование на это есть». За счет нового инвестпроекта Минпромторг рассчитывает на производство еще 250–270 судов. Но весь перспективный план строительства до 2035 года состоит из 1,1 тыс. гражданских судов — на их постройку требуется в общей сложности более 3 трлн руб. Обоснование для этого Путин поручил разработать на совещании по развитию судостроительной промышленности в августе 2022 года. В плане учтены интересы всех основных заказчиков (включая крупнейшего российского производителя СПГ НОВАТЭК и «Совкомфлот»), утверждает Евтухов. Среди судов, которые попали в план, есть ледоколы, пассажирские суда и контейнеровозы, а также балкеры для перевозки зерна, сказал он.

1,1 тыс. судов пойдут как на замену, так и на развитие флота, поясняет Евтухов. Речь в основном о замене тех судов, которые строились до 1990 года. «Тогда вообще много строилось, а в 1990-е и 2000-е флота строили, конечно, меньше. Сегодня средний возраст судов, находящихся в эксплуатации, составляет более 20 лет», — замечает он. Российские верфи и конструкторские бюро обладают необходимыми компетенциями, чтобы на фоне санкций спроектировать и построить эти суда, заявил замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Денис Стриженов на совещании в Совете Федерации. По оценке ведомства, весь российский судостроительный комплекс загружен заказами в среднем на 60%.

Крупнейший производитель гражданского флота — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — готова работать с новыми заказами на строительство гражданских судов для российских заказчиков, производственное расписание корпорации позволяет привлекать новые гражданские заказы в ближайшие годы, говорит ее представитель. Судостроение — отрасль промышленности с длительными циклами, поэтому планирование должно вестись на весь жизненный цикл судов (в среднем 20–40 лет, по некоторым судам выше), то есть сейчас актуальна разработка программы, ориентированной на 2040–2050 годы, считает он.

Что необходимо для роста загрузки на верфях

После начала специальной военной операции на Украине против российского судостроения были введены беспрецедентные международные санкции — ограничения на поставку импортных технологий, сырья, материалов, оборудования и услуг, в том числе инжиниринговых, а также комплектующих. Эти меры несут серьезную угрозу для осуществления нормальной хозяйственной деятельности отрасли, указано в материалах Минпромторга к совещанию по развитию водного транспорта на Дальнем Востоке и в Арктике (прошло 16 декабря в Совете Федерации).

Ведомство разработало механизм по выдаче субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство наиболее критичных видов судового комплектующего оборудования. Этот механизм премьер Михаил Мишустин утвердил в октябре. На реализацию проектов в 2022 году направлено 7 млрд руб., в 2023–2024 годах предполагается выделить еще 15 млрд руб. В Минпромторге рассчитывают, что первые виды этих комплектующих российского производства появятся с 2024–2025 годов.

Без решения проблемы замещения импортных компонентов нельзя говорить о росте загрузки российских верфей, отмечает Постников. «В этой ситуации главное — сохранить заводы и рабочие места, приобрести необходимые компетенции по части комплектующих и компонентной базы», — соглашается представитель ГТЛК.